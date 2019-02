Platin - Die Bullen müssen jetzt liefern!

Palladium auf Rekordhoch, Gold auf einem 8-Monatshoch, Silber erstmals seit Juli 2018 wieder über 16 USD. Und Platin? Tja, Platin bleibt weiterhin das Sorgenkind in der Gruppe der Fantastischen Vier! Mit dem aktuellen Hoch von gut 821 USD steht das Edelmetall nicht einmal auf einem 2019er Jahreshoch. Doch es gibt Hoffnung!In der letzten Einschätzung vom 27. November 2018 "Platin - Eruption abgesagt?" sah es nach dem 5-teiligen Aufwärtsimpuls, der Anfang November beendet wurde, nach einer ABC-Korrektur zurück auf ca. 816 bis 801 USD aus. Das Korrekturziel wurde bereits Anfang Dezember erreicht. Anschließend fiel Platin sogar noch weiter auf 778,56 USD zurück. Damit wurde sogar das 76,4% Fibonacci-Korrektur-Retracement kurzzeitig durchschlagen. Nach einem kleinen Fehlausbruch gelang dann jedoch zumindest der Test des Abwärtstrends ab Anfang 2018. Dort scheiterte Platin jedoch und sackte erneut zusammen.Der zaghafte Aufwärtstrend seit den 15-Jahrestiefs im August 2018 hat jedoch Schlimmeres verhindert. Bereits zwei Mal ist Platin an dieser ebenso wichtigen Linie nach oben abgeprallt. Platin steht damit "zwischen Baum und Borke". Bis gestern. Denn hier erfolgte der signifikante Ausbruch über den Abwärtstrend.Was das wert ist, werden die kommenden Handelstage zeigen. Platin hat jetzt im Grunde fast keine andere "Wahl" mehr, als in dieser charttechnischen Konstellation einen deutlichen Satz Richtung 872 USD zu machen, wo die nächste markante Widerstandszone aufwartet bzw. beginnt. Unter Berücksichtigung des letzten Tiefs (22.01 bei 787,25 USD) in Verbindung mit dem besagten Aufwärtstrends, haben risikoaffine Anleger es mit einem eher ungünstigem Chance/Risiko-Verhältnis von 1,44 zu tun.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.