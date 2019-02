Gold wird aktuell vom schwarzen Gold überflügelt!

Weder vorwärts noch rückwärts kommt das glänzende Metall richtig in Fahrt.Gold hat seinen Antrieb verloren, dies ist offensichtlich. Was uns weiterhin in der Annahme bestätigt, dass wir es hier mit dem Ausbau eines Hochs zu tun haben. Wenn man es einmal nüchtern betrachtet, war bereits die vorangegangene Aufwärtsbewegung, die schließlich zur Übertreibung bis 1328 $ geführt hat, nicht als impulsiv einzustufen. Wir sind weiterhin klar der Annahme, dass der Markt hier keinen größeren und vor allem haltbaren Ausbruch vor sich hat, ohne zuvor wenigstens noch mal den mittleren bis unteren 1200er $-Bereich anzulaufen.Einziger Knackpunkt ist aktuell, dass wir schlicht die 1304 $ nicht unterboten bekommen und solange dies nicht geschieht, auch noch Kurse von 1335 $ bis 1355 $ mit einplanen müssen. So wie Gold sich aber gerade durch den Chart schiebt, fragt man sich selbst, wo diese Übertreibung bitte noch herkommen soll. Wer Gold nochmals shorten möchte, für den sind Stopps aktuell weiterhin über 1328 $ zu setzen. Einen Short gehen wir erst mit einem Unterschreiten von 1304 $ ein.Das schwarze Gold, die US-Ölsorte WTI, läuft im Gegensatz zu Gold klar nach unseren Erwartungen und baut nach seinem Hoch die von uns im Chart gekennzeichnete ABC-Korrektur aus.Die Gegenbewegung in Welle b in Rot bis in den Bereich von 55 $ ist in vollem Gange und der Markt konnte seit dem gestrigen Update einen deutlichen Fortschritt verzeichnen.So schrieben wir im gestrigen Update: "Zusammengefasst sehen wir den Markt somit vor einer kleinen Erholung stehen, die diesen noch einmal bis auf Kurse im Bereich von 55 $ treiben sollte, bevor sich die hinterlegte Abwärtsbewegung weiter fortsetzt.“Allerdings befindet sich der MACD bereits jetzt sehr nahe an der in Gelb hinterlegten Abwärtstrendlinie, die bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Gegenbewegungen geführt hat. Wir gehen folglich nach dem Anlaufen des Bereiches von 55 $ weiterhin davon aus, dass der Markt letztlich Kurse im Bereich von 49.41 $ anlaufen wird.Wir werden vor Ende der Korrektur einen weiteren Long-Tradingbereich im Markt hinterlegen, damit wir unsere im Bereich der 44 $ platzierte (Blaue Box im Chart) erste Position aufstocken und verdoppeln können und natürlich auch damit Anleger, die neu dazukommen, eine Initialposition setzen können, um den Weg in Richtung 60 Dollar zu traden.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de