Great Atlantic Resources identifiziert im Projekt Golden Promise weitere Goldziele

VANCOUVER, 27. Februar 2019 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Analyseergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2018 in seinem Konzessionsgebiet Golden Promise im Goldgürtel im Zentrum von Neufundland erhalten hat. Anhand der Ergebnisse konnten zusätzliche Explorationszielgebiete identifiziert werden. Die analytischen Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben 2018 bestätigen in mindestens drei weiteren Zielgebieten in den unzureichend erkundeten Regionen des Konzessionsgebiets das Vorkommen von Goldbodenanomalien +/- Gesteinsproben mit anomalen Goldwerten. Der Schwerpunkt des Unternehmens im Konzessionsgebiet liegt weiterhin auf der Jaclyn Zone, wo mehrere goldhaltige Quarzerzgangsysteme vorliegen. In anderen Bereichen des Konzessionsgebiets treten goldhaltige Erzgänge und Lesesteine aus goldhaltigen Quarzerzgängen auf.- Südwestliche Region: Anomale Bodenproben mit bis zu 77 ppb Gold entlang von zwei Erkundungslinien (Pressemeldung vom 27. September 2018). Alle 11 Proben entlang einer 570 Meter langen Linie lieferten anomale Goldwerte. Gesteinsproben innerhalb der Bodenanomalie ergaben anomale Goldwerte wie etwa 1,04 g/t Gold.- Ost-zentrale Region: Anomale Bodenproben (bis zu 39 ppb Gold) und Gesteinsproben aus Lesesteinen (bis zu 136 ppb Gold) entlang einer Erkundungstraverse.- West-zentrale Region: Anomale Bodenproben (bis zu 41 ppb Gold) bei Anschlussarbeiten in einem Gebiet, in dem 2017 Bodenanomalien (212 und 236 ppb Gold) identifiziert wurden.- Keine vorherigen Bohrungen in den neuen Zielgebieten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46040/NR- GR- Feb 27- 2019- Golden Promise 2018 Recap-Other Targets_DE_PRcom.001.pngDas Programm 2018 hatte Erkundungscharakter und umfasste Prospektionen und geochemische Boden-/Gesteinsprobenahmen in mehreren unzureichend erkundeten Regionen des Konzessionsgebiets Golden Promise. In den südwestlichen, west-zentralen und ost-zentralen Regionen des Konzessionsgebiets wurden mehrere Goldbodenanomalien identifiziert, wodurch die Anzahl der Goldziele im Konzessionsgebiet erhöht wurde. Gesteinsstichproben aus Lesesteinen in den ost-zentralen und südwestlichen Regionen des Konzessionsgebiets lieferten anomale Goldgehalte mit einem Höchstwert von 1,04 g/t Gold.Die analytischen Ergebnisse der Bodenprobenahmen aus der südwestlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise wurden in der Pressemeldung des Unternehmens vom 27. September 2018 gemeldet. Die Ergebnisse umfassen anomale Goldwerte in Bodenproben aus einem neuen Zielgebiet in dieser südwestlichen Region. Die Mehrzahl der Bodenproben aus zwei Erkundungslinien in diesem Zielgebiet ergab anomale Goldwerte, unter anderem alle elf Proben aus einer etwa 570 Meter langen Linie. Neun der Gesteinsstichproben aus dem Jahr 2018 (aus Lesesteinen und Ausbissen) in dieser anomalen Zone lieferten anomale Goldwerte, wobei der Höchstwert von 1,04 g/t Gold aus einer Probe aus einem Felsen mit Quarzerzgängen stammt. Die anomale Zone liegt rund 4 Kilometer nordöstlich des goldhaltigen Erzgangs Linda/Snow White, der sich ebenfalls in der südwestlichen Region des Konzessionsgebiets befindet. Die wichtigsten gemeldeten historischen Ergebnisse aus dem Erzgang Linda/Snow White beinhalten eine Stichprobe mit 232 g/t Gold, 29,7 g/t Gold auf 0,5 Metern in einer Schlitzprobe und 19,5 g/t Gold auf 1,15 Meter Kernlänge aus einer Diamantbohrung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46040/NR- GR- Feb 27- 2019- Golden Promise 2018 Recap-Other Targets_DE_PRcom.002.pngDas Programm 2018 bestätigte ein Gebiet mit Goldbodenanomalien in der west-zentralen Region des Konzessionsgebiets. Erste Erkundungsbodenprobenahmen des Unternehmens in dieser Region im Jahr 2017 identifizierten Goldanomalien (u.a. durch Proben mit 212 und 236 ppb Gold). Die Bodenprobenahmen wurden 2018 auf zwei Linien in Nord-Süd-Richtung in diesem Gebiet fortgesetzt. Sechs von sieben Bodenproben aus einem rund 300 Meter langen Abschnitt einer Linie lieferten anomale Goldwerte im Bereich von 8 bis 41 ppb und bestätigten dieses neue Zielgebiet. Die Zone mit den Goldbodenanomalien befindet sich rund 1 Kilometer nordwestlich des goldhaltigen Erzgangs Shawns Shot. Eine 0,32 Meter lange Splitterprobe, die das Unternehmen 2017 aus dem Erzgang Shawns Shot entnahm, lieferte 48,2 g/t Gold (Pressemeldung vom 28. August 2017).Das Programm 2018 etablierte ein neues Goldzielgebiet in der ost-zentralen Region des Konzessionsgebiets. Entlang einer Erkundungslinie in Ost-West-Richtung in dieser Region wurden Prospektionen und Bodenprobenahmen durchgeführt. Rund 25 % der Bodenproben auf einem ungefähr 2 Kilometer langen Abschnitt dieser Linie lieferten anomale Goldwerte (6 bis 39 ppb Gold). Das Zielgebiet befindet sich etwa 2,2 Kilometer süd-südwestlich der goldhaltigen Jaclyn Main Zone. Die Jaclyn Main Zone stand im Mittelprunkt der historischen Goldexploration im Konzessionsgebiet.Das Unternehmen hat vor kurzem für die Jaclyn Main Zone im nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets eine Mineralressourcenschätzung im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 veröffentlicht (siehe auch die Pressemeldung vom 6. Dezember 2018 und den im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellten und auf SEDAR veröffentlichten Fachbericht zum Konzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland vom 4. Dezember 2018; Verfasser: Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo.). Für die Jaclyn Main Zone ergibt sich demnach folgende Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen:Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor.Es besteht keine Gewissheit, dass die Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden.Die Tonnage und der Metallgehalt der Mineralressourcen wurden gerundet, um den Genauigkeitsgrad der Schätzung zu verbessern; aufgrund der Rundung können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.Die Tonnage und Gehalte der Mineralressource werden unverwässert gemeldet.Die Angabe der Goldunzen entspricht der In-situ-Ressource und enthält keine Gewinnungsverluste.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46040/NR- GR- Feb 27- 2019- Golden Promise 2018 Recap-Other Targets_DE_PRcom.003.pngDie Jaclyn Main Zone ist Teil der Jaclyn Zone. In der Jaclyn Zone, die die Jaclyn Main Zone, die Jaclyn North Zone, die Jaclyn South Zone, die Jaclyn East Zone und die Jaclyn West Zone umfasst, liegen Berichten zufolge mindestens fünf goldhaltige Quarzerzgangsysteme vor. Ein Großteil der gemeldeten historischen Explorationen im Konzessionsgebiet konzentrierte sich auf die Jaclyn Zone, wobei die historischen Bohrlöcher (2002 bis 2010) mehrheitlich in der Jaclyn Main Zone durchgeführt wurden. Andere goldhaltige Erzgänge im Konzessionsgebiet sind Shawns Shot, Linda/Snow White und Gabbro Occurence. Im Konzessionsgebiet, einschließlich der Jaclyn Zone sowie der Felsvorkommen Branden und Justins Hope, liegen laut Berichten hochgradig mineralisierte Quarzfelsen vor.Das Konzessionsgebiet Golden Promise beherbergt zahlreiche goldhaltige Quarzerzgänge und befindet sich in Zentral-Neufundland in einer Region, in der zuletzt bedeutende Goldentdeckungen gemacht wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Subzone Exploits der Dunnage-Zone in Neufundland. Innerhalb der Subzone Exploits liegt das Konzessionsgebiet entlang dem nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (VLSG), einer vulkanischen Sedimentformation. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal und zum Teil angrenzend an eine bedeutende Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und eine Suturzone, die als Red Indian Line (RIL) bekannt ist. Die RIL bildet die westliche Grenze der Teilzone Exploits. Zu den neueren bedeutenden Goldfunden im Gebiet dieser Subzone Exploits zählen die Entdeckungen von Sokoman Iron Corp. (TSXV.SIC) im Projekt Moosehead und von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ) im Goldrevier Valentine Lake.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46040/NR- GR- Feb 27- 2019- Golden Promise 2018 Recap-Other Targets_DE_PRcom.004.jpegSokoman Iron Corp. (TSXV.SIC) gab vor Kurzem eine hochgradige Goldentdeckung in seinem Konzessionsgebiet Moosehead bekannt, das etwa 40 Kilometer ost-nordöstlich des Konzessionsgebiets Golden Promise liegt. Die Entdeckung wurde im Zuge des Diamantbohrprogramms 2018 gemacht: 44,96 g/t Gold auf 11,90 Meter Kernlänge, einschließlich eines Kernabschnitts mit Quarzerzgängen von 1,35 Metern mit 385,85 g/t Gold (Pressemeldung von Sokoman Iron Corp. vom 24. Juli 2018. Das Valentine Lake Gold Camp im Besitz von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ) befindet sich rund 55 Kilometer südwestlich des Konzessionsgebiets Golden Promise. Wie der Website von Marathon zu entnehmen ist, beherbergt das Valentine Lake Gold Camp derzeit vier oberflächennahe - vornehmlich durch Grubenmodelle beschränkte - Lagerstätten mit gemessenen und angezeigten Ressourcen im Umfang von 2.691.400 Unzen Gold bei 1,85 g/t sowie abgeleitete Ressourcen von insgesamt 1.531.600 Unzen Gold bei 1,77 g/t. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Moosehead und im Valentine Lake Gold Camp nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine ähnliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Promise zulassen.Wie im National Instrument 43-101-konformen technischen Bericht vom 4. Dezember 2018 zum Konzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundlang (geänderte Fassung), der von den Herren Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo. und Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo., erstellt wurde, berichtet wird, wurde die Jaclyn Main Zone als ein einziger Quarzgang modelliert, der in Richtung Ost-West streicht und nach Süden hin steil abfällt. Die modellierte Gangmächtigkeit basiert auf der wahren Mächtigkeit, die aus den Quarzgangabschnitten abgeleitet wurde. Die Schätzung beruht auf 220 Untersuchungsergebnissen, die in 135 jeweils ein Meter lange Mischproben zusammengesetzt wurden. Zugrunde gelegt wurde eine Rohdichte von 2,7 g/cm3. Die im Modell verwendeten Blöcke hatten Abmessungen von 15 Metern Ost-West, 1 Meter Nord-Süd und 10 Metern vertikal. Das Blockmodell wurde nicht rotiert. Die Interpolation der Gehalte erfolgte mit einer Gewichtung anhand der inversen Distanz zum Quadrat (ID2) und einer Suchellipse mit den Abmessungen 100 Meter in Streichrichtung, zwei Meter quer zum Streichen und 50 Meter vertikal. Die Interpolation der Gehalte basierte auf mindestens zwei und höchstens zehn Mischproben mit höchstens einer Mischprobe pro Bohrloch, sodass der Gehalt jedes Blocks auf mindestens zwei Bohrlöchern basiert und somit die Kontinuität der Mineralisierung veranschaulicht. Für die gekappte Mineralressourcenschätzung erhielten alle Untersuchungsergebnisse mit mehr als 65 g/t Gold eine Obergrenze von 65 g/t Gold. Alle Ressourcen wurden aufgrund der relativ weiten Abstände zwischen den Bohrlöchern im Großteil der Zone als abgeleitet klassifiziert.Aufgrund der Oberflächennähe eines Teils des Erzgangs wurde die Ressourcenschätzung durch einen konzeptionellen Tagebau beschränkt, um realistische Prognosen für eine eventuelle wirtschaftliche Förderung zu erhalten. Zur Anwendung kamen allgemeine Abbaukosten von USD 2,50/Tonne und Verarbeitungskosten von USD 25,00/Tonne sowie ein Goldpreis von USD 1.300/Unze. Angenommen wurde eine Neigung der konzeptionellen Grube von 45° ohne Einplanung von Abbauverlusten oder Verwässerung. Aufgrund der kombinierten hypothetischen Abbau- und Verarbeitungskosten und des angenommenen Goldpreises wurde ein Mindesterzgehalt im Grubenmodell von 0,6 g/t angewandt. Für den untertägigen Teil der Ressourcen wurde ein Mindesterzgehalt von 1,5 g/t angesetzt. Der Mindesterzgehalt der Gesamtressource ist der gewichtete Durchschnitt der Mindesterzgehalte im Grubenmodell und unter Tage.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46040/NR- GR- Feb 27- 2019- Golden Promise 2018 Recap-Other Targets_DE_PRcom.005.pngDie Gesteins- und Bodenproben 2018 wurden von Eastern Analytical Ltd. in Springdale (Neufundland und Labrador) anhand einer Brandprobe auf Gold und anhand des ICP-Verfahrens auf 34 Elemente analysiert. Ein qualifizierter Sachverständiger hat das Explorationsprogramm 2019 geleitet und durchgeführt.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich. Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.Für das Board of Directors:Christopher R AndersonChristopher R Anderson, President, CEO, DirectorDirekt: +1 604-488-3900Investor Relations:+1 604-488-3900Great Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. 