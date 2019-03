Defla XXL- Risk "On"-Bumms der Zahlungsmittelsurrogate, ein echter Risk Off also

Plus 1,17% gegen den EUR mit einem Edelmetallportfolio bei einem schweren Goldpreisabsturz sind schon interessant, wenngleich auch nicht gewünscht, aber das kam heraus.Primär aber keineswegs wegen Hedges (Gegengewichten), sondern wegen der Gestaltung des Portfolios und 5,83% Palladium- Anstieg gegen Gold bei 6,2% Platin-Anstieg gegen Silber.Exzellente Hedgeergebnisse beim sauber sinkenden Silber, unerwartete Hedgeergebnisse bei einem Kurzrückgang im Palladiumpreis bei recht mickrigen Hedgeergebnissen beim Gold runden das Bild ab und zeichnen schon eine gewisse Komplexität.Eingedenk dieser extremen Zahlen, wobei nicht der Goldpreisrückgang gegen den EUR in Höhe von 2,95% und nicht der Silberpreisrückgang gegen den EUR in Höhe von 4,50% gemeint sind, sondern eben die 5,83%, welche Palladium gegen Gold stieg (Palladium ist nun ohne eine Unze umzuschichten das höchstgewichtete Metall geworden bei uns - von selber, durch den Kurs) und die 6,2%, welche Platin gegen Silber stieg, führen den Spürhund gleich zur Nachschau bei anderem "Geldigen" und siehe da:Sportlicher Kursabsturz der 10-jährigen US-StaatsanleihenSportlicher Kursabsturz der 10-jährigen BRD BundsSportlicher Kursabsturz des "Safe Haven" Zahlungsmittels JPY.Das erklärt also den stärkeren Neigungswinkel beim Gold gegen den USD, das aber ansonsten impulsmäßig haargenau dem EUR USD folgte