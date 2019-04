Bear Creek die Käufer ziehen sich zurück

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. konnte zur vergangenen Analyse vom 4. Februar noch mit starken Performance-Kennzahlen aufwarten. Allein im Januar wurden Zugewinne von mehr als 30% je Aktie generiert und so schienen die Bullen wieder im Erfolgspfad zurückgekehrt. Nach einer weiteren Anschlussbewegung versiegten jedoch die Kräfte und somit wollen wir die Lage neu bewerten.Die Rückkehr über die Marke von 1,00 USD bzw. vielmehr noch das Verlassen des bedauerlichen Penny-Stock-Universums steht derweil wieder zur Disposition. Die Rücksetzer der letzten Wochen lassen das erreichte Hoch vom 19. Februar bei 1,35 USD wieder in die weite Ferne rücken und so zeigt sich die Aktie seither von ihrer schwächeren Seite. Sollte es nunmehr noch zu einem abermaligen Rückgang unter die runde Marke von 1,00 USD kommen, müsste eine Korrekturverschärfung einkalkuliert werden.Unterhalb des Levels von 1,00 USD besteht daher das Risiko von Anschlussverlusten bis hin zur Unterstützungszone von Ende 2018. Die Zone von 0,70 bis 0,80 USD dürfte somit wieder in das Interesse der Anleger rücken. Unterhalb dessen wäre die gänzliche Eintrübung der charttechnischen Situation gegeben. Zur Entspannung der gegenwärtigen Gefahr müsste die Aktie eine klare Stabilisierung über dem Niveau von 1,00 USD vollziehen.Gelingt dies, könnte es sogar wieder zu einem stärkeren Erholungsimpuls kommen. Dieser dürfte insbesondere über 1,10 USD an Fahrt gewinnen, sodass im Nachgang mit einer Attacke auf die Kreuzunterstützung in Form der Abwärtstrendlinie sowie des letzten Bewegungshochs bei 1,35 USD zu rechnen wäre.Eine Etablierung über der Marke von 1,00 USD würde die aktuell kritische Situation der Aktie entschärfen. Über 1,10 USD dürfte sich dabei weiteres Potenzial bis 1,35 USD eröffnen, bevor im Nachgang ein weiterer Aufwärtslauf bis zum Widerstand bei 1,50 USD erfolgen könnte.Das Level rund um 1,00 USD bleibt im Fokus. Der Anleger und sofern ein erneutes Abtauchen erfolgt, bestünde die Gefahr eine Korrekturausdehnung. Insbesondere unterhalb der Marke von 0,90 USD sollte man mit einer weiteren Kursschwäche bis zur Unterstützungszone von 0,70 bis 0,80 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.