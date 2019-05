Ghana ist führender Goldproduzent Afrikas

Wie aus Daten hervorgeht, die von der Weltbank veröffentlicht wurden, ist Ghana mittlerweile zum größten Goldproduzenten Afrikas geworden und stieß somit Südafrika von diesem Platz, berichtet Ghana Web . Das Land habe im Jahr 2018 etwa 158 Tonnen Gold exportiert, was eine Zunahme von 15% im Vergleich zu 2017 darstellte.Aktuell würden unter anderem Newmont Mining, Goldfields, Anglogold Ashanti und Asanko Gold dort Minenoperationen unterhalten. Zudem sei nun die Einführung des Ghana Forest Investment Program im Gespräch, das gegen die Umweltschäden und die Verschmutzung angehen soll, von denen ländliche Gemeinden in Ghana aufgrund des Bergbaus und der Waldrodung betroffen sind.Die Weltbank stimmte in dieser Woche einer zusätzlichen Finanzspritze von 19,39 Millionen Dollar zu, die für das Programm gedacht sind. Im Rahmen des Programms wird an der Wiederaufforstung und dem Schutz der Wälder gearbeitet. Zudem soll auch die Verschmutzung des Wassers reduziert werden, die durch Erosion ausgelöst wurde.© Redaktion GoldSeiten.de