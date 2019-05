Russland zieht goldgedeckte Kryptowährung in Betracht

Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS, so berichtet News BTC , würde die russische Zentralbank die Einführung einer goldgedeckten Kryptowährung in Betracht ziehen, die man für internationale Transaktionen verwendet würde. Allgemein spräche sich die Zentralbank jedoch gegen eine vollkommen dezentralisierte Kryptowährung aus.Die Gouverneurin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, meinte, dass man die Einführung einer digitalen und goldgedeckten Währung in Betracht zöge, um internationale Transaktionen zu vereinfachen. Die Institution sei jedoch keineswegs positiv gegenüber unregulierten digitalen Währungen eingestellt, die man innerhalb der Wirtschaft ihrer Nation verwenden würde."Allgemein lehnen wir es ab, Kryptowährungen in unser Geldsystem einzuführen. Wir sehen keine Möglichkeit, dass Kryptowährungen als Geldersatz dienen könnten", so Nabiullina.Das ist nicht das erste Mal, dass Russland mit dem Gedanken spielt, eine digitale Währung einzuführen. Der vorherige Versuch, der Krypto-Rubel, scheint zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch an die Seitenränder verbannt worden zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de