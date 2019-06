Russland & China einigen sich auf Zahlungen in Landeswährungen

Russland und China wollen ein Abkommen über mögliche Zahlungen in ihren Landeswährungen unterschreiben, so die russische Nachrichtenagentur Tass . Demnach wurde am Mittwoch auf eine Verordnung der russischen Regierung zur Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens mit der chinesischen Seite veröffentlicht.Dem Verordnungsentwurf zufolge "wird die Abwicklung und Zahlung für Waren, Dienstleistungen und Direktinvestitionen zwischen Wirtschaftseinheiten der Russischen Föderation und der Volksrepublik China in Übereinstimmung mit internationaler Praxis und der Gesetzgebung beider Seiten und unter Verwendung ausländischer Währungen, der russischen Währung (Rubel) und der chinesischen Währung (Yuan)." Die Wahl der Währung ist den Wirtschaftseinheiten selbst überlassen.Der Entwurf legt ebenfalls fest, dass Moskau und Peking bei der Funktionsweise von nationalen Zahlungssystemen kooperieren werden sowie grenzüberschreitende Zahlungen in nationalen und anderen Währungen ermöglichen.Geplant ist, dass Russland und China bilaterale Zahlungen in Landeswährungen aufbauen werden, den Gebrauch ihrer Landeswährungen fördern und ausweiten werden, insbesondere durch die Hervorhebung ihres Gebrauch in internationalen Handelsabkommen.© Redaktion GoldSeiten.de