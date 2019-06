Recycelte Goldbarren im Retrolook

Goldlaib 50g Platine

Bildquelle ESG Edelmetall-Service GmbH & Co KG

Gewicht: 20 g, 1 oz, 50 g, 100 g

Feingehalt: 999,9

Größe z. B. bei 20 g: 26 x 9 x 5 mm

Hersteller der Barren: ESG | Agosi

Goldlaibe 100g Closeup

Bildquelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co KG

Ab sofort bietet die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG recyceltes Investmentgold in einer modernen Mischform aus traditionellen Guss- und Sargbarren an. Damit stellen die sogenannten Goldlaibe eine Geldanlage in bezeichnendem Retrolook dar. Anders als geprägte Barren verfügen die Goldlaibe über eine besonders robuste Oberfläche. Diese bietet den Vorteil, dass die Barren bedenkenlos in die Hand genommen werden können.Bei der Herstellung kommt ausschließlich Recyclinggold mit einem Feingehalt von 999,9 zum Einsatz. Dafür gewinnt die ESG Gold aus altem Schmuck, Zahngold oder Elektronikschrott zurück und lässt dieses anschließend von einer LBMA-zertifizierten Prägeanstalt zu Barren verarbeiten. Dieser Rohstoffkreislauf schont die Umwelt, denn für den Abbau von neuem Gold in Minen werden immense Erdbewegungen und erhebliche Mengen Energie benötigt. Recyclingbarren sind zudem nicht teurer als gewöhnliche Anlagebarren und stellen somit eine echte Alternative dar.© Redaktion GoldSeiten.de