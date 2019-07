Verkäufe der "American Silver Eagle" im Juni 2019

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint meldete vor kurzem die neuesten Zahlen der Verkäufe der Anlagemünze " American Silver Eagle" per Ende Juni 2019. So geht aus den Angaben hervor, dass die Verkäufe der Silbermünze sowohl gegenüber Mai 2019 als auch Juni 2018 gestiegen sind.Demnach beliefen sich die Verkaufszahlen der Silbermünze im Juni 2019 auf 1.035.000 Stück zu je 1 Unze. Im Vergleich dazu waren es im Mai nur 866.000 verkaufte Silbermünzen. Somit ergab sich im Juni ein Plus um 19,52% gegenüber dem Vormonat.Die U.S. Mint verkaufte im Juni 2019 600.000 Silbermünzen mehr als 435.000 Silbermünzen im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer prozentualen Zunahme um 137,93%.© Redaktion GoldSeiten.de