China importierte im Juni weniger Kupfer

Im Juni importierte China 1,46 Millionen Tonnen Kupfererz und -konzentrat, so berichtet Scrap Register . Dies entspricht einem Rückgang um 16,5% von den 1,75 Millionen Tonnen im Juni 2018 und eine Abnahme um 20,4% von den 1,84 Millionen Tonnen im Vormonat. Das geht aus Daten hervor, die von der General Administration of Customs veröffentlicht wurden.Die Importe von Kupfererz und -konzentrat stieg im ersten Halbjahr 2019 um 10,5% auf 10,55 Millionen Tonnen; im Vorjahreszeitraum waren es 9,54 Millionen Tonnen gewesen.Der Wert der Importe nahm ebenfalls zu. Dieser stieg um insgesamt 2,8% auf 16,63 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2019, so zeigten die Daten.© Redaktion GoldSeiten.de