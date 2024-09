Ein jahrzehntelanger Rohstoff-Superzyklus fängt gerade erst an

In Zeiten, in denen das Geld locker sitzt, tendieren risikobehaftete Anlagen wie Aktien dazu, besser abzuschneiden, da die Anleger auf der Jagd nach Gewinnen sind, aber in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten werden Rohstoffe für viele Anleger zum sicheren Hafen. Einem Analysten zufolge ist es jetzt an der Zeit, sich auf einen Rohstoff-Superzyklus vorzubereiten, berichtet Kitco News . "Die letzten beiden Male, als wir diese Bewertungen für Rohstoffe gesehen haben, waren 1971 und 2000", twitterte MN-Consultancy-Gründer Michaël van de Poppe. "Rohstoffe & Crypto sind extrem unterbewertet und es ist wahrscheinlich, dass Rohstoffe in einen 10 Jahre langen Bullenmarkt gehen."Die Analysten der Bank of America sehen das ähnlich wie Poppe. Sie sind der Meinung, dass ein säkularer Bullenmarkt bei Rohstoffen gerade erst begonnen hat, und schlagen vor, dass Anleger in Erwägung ziehen sollten, in einem 60/40-Anlageportfolio Rohstoffe anstelle von Anleihen anzulegen. Laut einer kürzlich erschienenen Notiz des BofA-Anlagestrategen Jared Woodard fängt ein "säkularer Bullenmarkt bei Rohstoffen in den 2020er Jahren gerade erst an, da Schulden, Defizite, Demografie, umgekehrte Globalisierung, künstliche Intelligenz und Netto-Null-Politik allesamt inflationär sind".Laut Rick Mills, Präsident und CEO von United Educators, ist ein Rohstoff-Superzyklus "eine Periode beständiger Preissteigerungen, die mehr als fünf Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte, andauert". Er schrieb: "Superzyklen entstehen aufgrund der langen Verzögerung zwischen Rohstoffpreissignalen und Angebotsänderungen.""Zwar ist jeder Rohstoff anders, doch im Folgenden wird ein typischer Boom-Bust-Zyklus beschrieben: Wenn die Volkswirtschaften wachsen, steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen, und schließlich übersteigt die Nachfrage das Angebot. Das führt zu steigenden Rohstoffpreisen, aber die Rohstoffproduzenten reagieren zunächst nicht auf die höheren Preise, weil sie nicht wissen, ob sie von Dauer sind. Infolgedessen vergrößert sich die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage weiter, was den Preisdruck aufrechterhält", schrieb Mills weiterhin.© Redaktion GoldSeiten.de