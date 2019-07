Wie die Fed den Goldmarkt der letzten Woche beeinflusste

Ich kann nicht länger zählen, wie oft mir bereits gesagt wurde, dass "verschnörkelte Linien den Markt nicht bestimmen können." Doch jeder, der uns langfristig folgt, weiß, wie erfolgreich wir dabei waren, viele große Marktbewegungen und -ziele mithilfe dieser "verschnörkelten Linien" zu bestimmen. Tatsächlich haben wir das an vielen Märkten getan, einschließlich der Metall-, Aktien-, und Anleihemärkte, dem Forex, etc.Das Problem, das viele Leute mit unserer Arbeit haben, liegt der Naivität zugrunde. Sehen Sie... Wenn jemand nicht versteht, was wir tun, dann müssen Sie annehmen, dass es entweder Glück oder Voodoo ist. Vielen Leuten fällt es schwer, etwas zu glauben, wenn sie nicht verstehen, wie es funktioniert. Doch das ist vielmehr auf eine Schwäche ihres eigenen Verständnisses oder der Fähigkeit zurückzuführen, den Geist für etwas zu öffnen, das die aktuelle Wissensbasis einer Person übersteigt, anstatt einer Schwäche in unserer Methodologie.Erlauben Sie mir hierzu zwei Zitate herzunehmen:"Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen. Die meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen." - Albert Einstein"Ihre Annahmen und Vermutungen sind die Fenster für Ihre Sicht auf die Welt. Putzen Sie sie ab und zu oder das Licht kommt nicht herein." - Isaac AsimovLeider sind wir nicht allwissend. Das ist der Grund, warum man das Leben als langfristigen Lernvorgang betrachten sollte. Trotzdem begegnen wir im Laufe unseres Leben derartigen Menschen, die uns gerne ihre negativen Meinungen gegenüber Themen aufbürden, von denen sie keine Ahnung haben. Was sagt das über jemanden aus, der uns eine Meinung basierend auf fehlendem Verständnis aufdrückt? Wie Ben Franklin einmal sagte: "Jeder Narr kann kritisieren, verteufeln und sich beschweren, und das tun die meisten Narren auch."Letzte Woche fragte mich jemand nach dem Grund für die Goldrally am Mittwoch. Und viele, die meine Artikel lesen, nehmen eine ähnliche Perspektive wie diese Person ein:"Powell deutet auf eine kommende Zinssenkung hin und Gold nimmt wieder an Fahrt auf. Die Verbindung ist wieder einmal axiomatisch und unbestreitbar."Als ich dieser Person erklärte, dass Gold tatsächlich einen Boden bildete, bevor Powell seine Ansprache hielt und dann diese Rally begann, die während der Ansprache anhielt, entgegnete er das Folgende:"Du hast absolut gar nichts identifiziert. Der Punkt ist, dass Gold direkt darauf reagierte, dass Powell eine Zinskürzung andeutete und ja, deine Voodoo-Charts sind unwichtig."Nun, lassen Sie mich zuerst einen Schritt zurückgehen und zuerst die allgemeine Meinung ansprechen, dass Neuigkeiten direktional erwartete Bewegungen an den Märkten auslösen.Im August 1998 veröffentlichte die Atlanta Journal-Constitution einen Artikel von Tom Walker, der seine eigenen Studie bezüglich "überraschender" Neuigkeiten und deren zugehörigen Aktienmarktreaktionen über 42 Jahre hinweg durchführte. Seine Schlussfolgerung - die viele überraschen sollte - besagte, dass es außerordentlich schwierig sei, eine Verbindung zwischen dem Markthandel und dramatischen Überraschungsnachrichten festzustellen.Basierend auf Walkers Studie und Schlussfolgerungen - selbst, wenn Sie die Nachrichten zuvor kannten - wären Sie alleine basierend auf derartigen Nachrichten nicht in der Lage gewesen, die Richtung zu erkennen, in die sich der Markt bewegt hätte.Ich weiß, viele von Ihnen tun sich schwer damit, das basierend auf den Täuschungen und inkorrekten Vermutungen zu akzeptieren, die Ihnen in den letzten Jahren beigebracht wurden. Doch wie Ben Franklin einmal sagte: "Gänse sind Gänse, auch wenn wir sie für Schwäne halten; und die Wahrheit wird die Wahrheit bleiben, auch wenn sie manches Mal demütigend und unangenehm ist."Oder wie Yoda weise meinte: "Du musst verlernen, was du gelernt hast."