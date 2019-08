OCBC: Gold bleibt in nächsten 6 - 12 Monaten stark

Viele globale Faktoren werden dafür sorgen, dass der Goldpreis seine Stärke in den nächsten sechs bis zwölf Monaten aufrechterhalten könne, so Howie Lee, Ökonom bei Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) gegenüber CNBC . "Die Welt ist zurzeit in einer prekären Lage und Gold sollte von dieser Situation profitieren", sagte Lee.Lee ist der Meinung, dass der Goldpreis bald die 1.500-Dollar-Marke erreicht. "Wir haben eine perfekten Mix von Zutaten im Topf: Wir haben niedrige Zinsen, wir haben einen schwächeren Dollar, wir haben Handelsspannungen, wir haben geopolitische Spannungen entlang des Persischen Golfs", zählte Lee auf und fügte hinzu, dass diese Risiken den Goldpreis auf ein mehr als 6-Jahreshoch katapultierten und Investoren dazu veranlasst eher Assets mit niedrigem Risiko in ihre Portfolios aufzunehmen."Sie schaufeln ihr Kapital in Gold", so Lee. Ihm zufolge werden die neuesten US-Zölle auf chinesische Waren "besonders schädlich" für die Weltwirtschaft sein, da ein großer Teil der betroffenen Waren in direktem Zusammenhang mit Verbrauchern steht.Auf die Frage, ob andere Edelmetalle wie Silber oder Platin ähnliche Gewinne verzeichnen werden, war Lee der Ansicht, dass Gold weiter hervorstechen würde. "Gold sticht weiterhin aufgrund seiner puren Verwendung als Absicherung unter den Edelmetallen hervor."© Redaktion GoldSeiten.de