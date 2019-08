Defla CF - Easing, aber in der falschen Währung

Die im letzten HAM behandelte Staatsanleihenkurshebung wirkt noch, hat aber an Fahrt verloren. Sie kam aber nicht zurück bisher.Immermehrorts werden nun die Zinsen gesenkt, aber das ist eher der falsche Ort (EZB, Indien …) es werden mehr USD benötigt und die FED bleibt bei neuem QE stur. Wir erleben daher derzeit eine Cross Flow Deflation, inflatorische Impulse sind nun zwar von vielen Zentralbanken gesetzt, nur treibt dies über Carry-Trade-Mechanismen die Assets nicht nach oben. Es ist Kabelwasser, wenn man es so ausdrücken will.Kurshausse der US-Staatsanleihen vorläufig ausgepeakt;Gold erfreulich gestiegen, aber kommt derzeit nicht weiter;Aktien, wie im letzten HAM geschrieben, vom Wasserfall erwartungsgemäß deutlich erholt, aber nicht wirklich hoch;BitCoin wie Gold, kommt derzeit oben nicht durch;Die FED hatte mit ihrer zuletzt falkischeren Haltung natürlich nicht Recht, kaum behauptete sie, die kleine Zinssenkung sei ja nur "sicherheitshalber" (was sie behauptete, weil Zölle die Preise antrieben - HATTE NIE UND HAT NICHTS MIT INFLATION ZU TUN) plumpst der U. S. Core PPI (US-Produzentenpreisindex) in deflatorisches Territorium, er kam mit -0,1% vs. +0,2% Erwartung herein.Theoretisch falsch bleibt eben falsch, die FED liegt falsch auch mit ihrer Handelskriegsentspannungserwartung.Es bleibt die Frage, ob sie bald reagiert.Falkische FED → hoher USD → schlechte Wettbewerbsfähigkeit der USA → Zoll zum Ausgleich der künstlich teuren Währung und der Wettbewerbsnachteile, so einfach sind Wirtschaftswissenschaften.Bleibt daher die Frage, wann der Herr Jurist Powell, der sie nicht studiert hat, das auch erkennt.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.