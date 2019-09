Zijin Mining muss jetzt drehen!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. schraubt die Spannung weiter hoch. Der zur vergangenen Analyse vom 29. Juli erwartete Rücksetzer erfolgte und doch fehlt bislang die Rückkehr der Käufer, sodass es jetzt höchst Eisenbahn für einen Rebound im Bereich von 0,33 EUR wird. Schnelle Kurssteigerungen bis 0,38 EUR und evtl. darüber hinaus bis 0,43 EUR wären dann anzunehmen.Andernfalls drohen ein Test der Aufwärtstrendlinie bei 0,31 EUR sowie die Gefahr eines Einbruchs. Sollten die Notierungen nämlich unter die Marke von 0,30 EUR zurückfallen, wäre der Spannungsbogen gen Süden aufgelöst und eine weitere Kursschwäche bis mindestens 0,28 EUR zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.