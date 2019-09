Egon von Greyerz zu Silber - es wird 5-6 Mal so schnell wie Gold steigen!

0:58 Die Regierung tun alles, um das System zu erhalten

1:35 Ein Pfad des Wahnsinns kann nicht mehr verlassen werden

2:20 Banken übergeordnete Autoritäten zerstören die Banken

3:00 Später wird keiner das Maß an Wahnsinn verstehen

4:00 Mit wertlosem Geld gekaufte Assets werden wertlos

5:40 Deutsche Banken leiden sehr stark

6:30 Negative Anleiherenditen nehmen zu

7:15 Unbegrenzte Nachfrage sollte den Preis nach oben treiben

7:45 In Dänemark gibt es negative Hypothekenzinsen

8:55 In Zeiten der Asset-Überbewertung ist etwas billig wie Dreck

9:30 Inflationsadjustiert war Silber 1980 bei 840 Dollar

10:15 Regierungen veröffentlichen viel zu niedrige Inflationsraten

11:00 800 Dollar Silber sind leicht möglich

11:30 Das Gold-Silber-Verhältnis hat viel Platz nach unten

12:40 König Salomon bekam 666 Talente Gold pro Jahr

13:30 Gold wird das Finanzsystem bloßstellen

14:00 Silber wird 5-6 Mal mehr als Gold steigen

14:25 Silber ist nichts für schwache Nerven

15:20 Aktien sind gegenüber Silber total überteuert

16:30 Aktien werden real um mindestens 95% einbrechen

17:30 Zur Absicherung muß man nicht reich sein

17:55 Man blicke nach Venezuela

18:35 Egon v. Greyerz spricht auf der Edelmetallmesse

19:10 Wir verbreiten keinen Pessimismus

19:30 Freunde und Familie sind die Versicherung in harten Zeiten

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Die Zentralbanken kämpfen verzweifelt und manipulieren die Zinsen immer stärker, während mit Luftgeld bewertete Assets aufgeblasen werden. Gleichzeitig ist reales Silber so billig wie nie. Um die reale Inflation angepaßt, kostet es nur gut 2% dessen von 1980! Eine Normalisierung des Gold-Silber-Verhältnisses läßt viel Platz nach oben und deutet auf eine Outperformance von Silber gegenüber Gold hin. Aber Vorsicht, die Schwankungen sind groß! Wichtig ist, regelmäßig etwas in Edelmetalle anzulegen, denn so wachsen auch kleine Summen an. Man schaue nach Venezuela!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.