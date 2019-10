Korrektur in Goldaktien geht weiter

GDX (oben), GDXJ (unten)

GDXJ mit Marktbreitenindikatoren

Vor einigen Wochen erreichten Gold sowie Goldbergbauaktien wichtige Widerstände, nachdem sie starke, doch längere Bewegungen hinlegten. Eine Korrektur oder Pause wäre zu erwarten. Offensichtlich, so können wir nun sagen, befindet sich der Sektor im Korrekturmodus.Korrekturen besitzen tendenziell drei Stufen innerhalb eines einfachen Auf- und Abwärtsmusters, ein A-B-C-Muster. Die Goldaktien (und Gold) befinden sich aktuell auf Stufe C dieses A-B-C-Musters.Unten plotten wir den Tageschart für GDX und GDXJ.Der GDX besitzt starke Unterstützung bei 24 bis 25 Dollar, während der GDXJ Unterstützung bei 34 bis 35 Dollar besitzt, jedoch seinen offenen Gap bei 32,50 bis 33 Dollar füllen könnte.Während sich die Korrektur fortsetzt, verfolgen wir auch unsere eigenen Marktbreitenindikatoren. Im unteren Chart plotten wir den GDXJ zusammen mit dem Prozentsatz der GDXJ-Aktien, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten, über ihren 50-tägigen gleitenden Durchschnitten und über ihren 20-tägigen gleitenden Durchschnitten schlossen.Zum kürzlich kurzfristigen Tief während des Treffens der Fed zeigte der Prozentsatz an GDXJ-Aktien, die über ihren 50-tägigen und 20-tägigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wurden, ein sehr überverkauftes Umfeld.Vor Montag betrug der Prozentsatz an GDXJ-Aktien, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wurden, 87%. Das muss deutlich sinken, bevor wir eine nachhaltige Erholung verzeichnen können.Zurück zum GDX; es ist wichtig, die langfristige technische Position des GDX zu verstehen. Unten plotten wir den NYSE Gold Miners Index, der der Mutterindex des GDX ist und eine 25-jährige Geschichte besitzt.Die Goldaktien größerer Unternehmen (dokumentiert durch GDX) korrigieren entlang des Widerstandes, der mehr als 20 Jahre zurückreicht.Nach dem Crash 2013 und dem darauffolgende Selloff brauchte der GDX drei Jahre, um zu diesem Niveau zurückzusteigen. Nach dieser Spitze brauchte er weitere drei Jahre.Obgleich die Goldaktien keine weiteren drei Jahre brauchen werden, um diesen Widerstand zu durchbrechen, so ist es unwahrscheinlich, dass dies nur einige Monate in Anspruch nehmen wird. Das könnte einige Quartale, wenn nicht ein Jahr dauern.Das wird von den fundamentalen Entwicklungen abhängen, die wir in vergangen Artikeln bereits besprochen haben.Aktuell sollten sie weitere Verkäufe der Goldbergbauaktien erwarten, dann jedoch eine anständige Erholung in den November hinein, die sich letztlich zu einer Konsolidierung entwickeln könnte. Was dann folgt, ist von der Fed-Politik und der Inflation abhängig.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 1. Oktober 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.