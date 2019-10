CO2-Neutralität könnte Goldindustrie 70 Mrd. $ kosten

In den nächsten zehn Jahren müsste die Goldindustrie bis zu 70 Milliarden US-Dollar ausgeben, um die weltweiten Ziele von Nullemissionen bis 2050 zu erreichen, berichtet das Nachrichtenportal CITY A.M. unter Berufung auf einen Bericht von World Gold Council.Allerdings stellte die Analyse fest, dass "es durchführbar und kosteneffektiv für die Goldindustrie ist, die Emissionen um bis zu 95% im vorgeschriebenen Zeitraum zu senken."Dem Bericht zufolge mache die Goldproduktion den Großteil des Emissionsprofils des Metalls aus, während die Weiterverarbeitung in Schmuck, Bullion und elektrische Produkte kaum dazu beiträgt. Im Schreiben wurden eine Vielzahl von Methoden identifiziert, um die Produktion kohlenstoffärmer zu gestalten, wie z. B. traditionelle Energiequellen mit erneuerbaren zu ersetzen, Lithiumbatterien als Energiespeicher zu verwenden und den Transport auf E-Fahrzeuge umzulagern.Da sich immer mehr Investoren von kohlenstoffintensiven Vermögenswerten abwenden, hebt der Bericht die Stärke von Gold als alternatives Investment hervor. Unter anderem aufgrund seines Status als Luxusware und monetärer Vermögenswert ist Gold als Wertspeicher selbst bei extremen Marktbedingungen bemerkenswert widerstandsfähig.© Redaktion GoldSeiten.de