Silber - Wie lange hält das morsche Holz?

Seit letzter Woche haben wir einen weiteren Trade abgeschlossen und damit knapp den doppelten Gewinn eingefahren welchen wir durch den Stopp Out Verlust in der gleichen Woche davor verloren hatten. Weiter unten finden Sie dazu die Auflistung der Ergebnisse.Wir schreiben im aktuellen Update:"Silber kommt im gestrigen Handel nicht weiter mit seiner Gegenbewegung und wird knapp über 17 $ bereits von den Bären gestoppt. Nun stellt sich die Frage, ob wir direkt weiter unter 16.66 $ ausverkaufen oder nicht doch noch die Chance haben Kurse von 17.25 $ bis 17.50 $ anzulaufen. Reißen die Bullen heute das Ruder nicht wieder vorübergehend an sich, so müssen wir in der Tat davon ausgehen, dass die Gegenbewegung schon durch ist. Dies wäre natürlich sehr schade, daher diese einfach zu schlapp war, um einen Short anzusetzen.Jetzt Short zu gehen, ist uns in Anbetracht des zunächst verbleibenden Potenzials im Bereich von 16.20 $ bis 15.83 $, zu riskant. Noch ist die Messe aber nicht gelesen, fallen wir heute unter 16.66 $, kann schon kommende Woche der Zielbereich erreicht werden. Von wo aus wir die Situation neu bewerten und noch immer planen einen letzten Long einzugehen, dem sogar noch immer das Potenzial bereit steht die 19.75 $ zu übertreffen."Halten wir also fest, in jedem Fall sehen wir Silber den Zielbereich anlaufen, entweder direkt oder über einen Umweg.Wir schreiben hier bewusst von einem letzten Long Trade, da wir nach wie vor klar davon ausgehen das der Markt übergeordnet nach einem weiteren Anstieg nochmals stark fallen wird. Wir werden die kommenden Bewegungen im Gold und Silber auch dazu nutzen bestehende physische Edelmetallbestände abzusichern.