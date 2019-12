Gold / Silber - Spannender Wochenschluss!

Nach einem vielversprechenden Auftakt musste Gold im Laufe der Woche wieder den Rückwärtsgang einlegen. Es war den Bullen einfach nicht gelungen, die Bewegung nachhaltig durchzubringen. So blicken wir mit Spannung auf den Wochenschluss, können die Bullen einen weiteren Abverkauf noch verhindern? Wir rechnen damit, dass Gold wenigstens noch mal in Richtung 1460 $ abrutscht, ehe von dort aus ein neuer Long Versuch unternommen werden kann.Wir stellen uns aber auch klar darauf ein, dass am Ende noch das Tief bei 1417 $ kommt. Unberührt von dieser imminenten Entwicklung, mit dem entsprechenden Abwärtsdruck, halten wir im größeren Bild an der Erwartung fest, dass Gold in den kommenden Tagen, ein Zwischentief ausbaut, welches im Anschluss zu einer größeren Gegenbewegung führt.Entsprechend können wir also Folgendes festhalten: Unseren Long haben wir zu recht beendet. Der Markt zeigt seither kein Aufwärtsmomentum. Wir suchen nach einem neuen Einstieg, erwarten zuvor aber nochmals einen spürbaren Abschwung, welcher auch Kurse unter dem Tief von 1446 $ einschließen kann. Abhängig vom weiteren Timing der Bewegung wird sich auch ein Einstieg in den GLD ergeben. Unsere bestehenden Longs, bleiben vom weiteren Geschehen unberührt.Silber hat sich von seinem harten Abverkauf am Mittwoch noch nicht erholt.Wir können auch nicht davon ausgehen, dass dies von den aktuellen Levels aus möglich sein wird. Es verbleiben ohne Frage klare Tendenzen, die darauf hinweisen, dass sich ein belastbares Zwischentief anbahnt.Auch im Silber werden wir wenn das Zwischentief ausgebaut ist einen weiteren Long Versuch unternehmen. Unsere beiden Trades Mitte dieser Woche wurden im Silber auf Einstand und im Gold mit leichtem Gewinn verkauft. Jetzt heißt es abwarten bis unsere Indikatoren wieder anschlagen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de