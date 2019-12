Defla XL - Die Palladium- Blockade

Die US-Zentralbank gab keine Änderungen in ihrer Offenmarktpolitik noch in ihrer Geldpolitik bekannt. Auch die EZB änderte ihre Politiken nicht.Was geschieht, wenn also niemand von den "Unabhängigen" = demokratisch Unlegitimierten die privaten ökonomischen Kräfte behindert noch bedroht:sie entfalten sich.Sobald sie sich entfalten, bricht das Konvolut der Nichtassets, Nichtsachwerte, also das Forderungskonvolut (Geld, Anleihen, Wechsel ….) im Kurs einNachdem die "Unabhängigen" diese dann wieder retten müssenhat man unser Palladium unfreundlich am Durchmarsch über die 2000 USD/ Unze Preisschwelle gehindertund unsere lieben Aktien (in SPX-Äquivalenten ausgedrückt) am Durchmarsch über die 3200 USD-Punkte Preisschwelle