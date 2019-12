Golden Star weckt Hoffnung die Zweite

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Golden Star Resources Ltd. verweilt noch immer in der mehrjährigen Seitwärtsbewegung wie anhand des ersten Big-Picture Charts von jetzt sowie vom Oktober eindrucksvoll zu sehen war/ist. Im Anschluss an die Sommerschwäche kennzeichnet sich die Aktie seither durch einen, wenn auch gemäßigten, Erholungsimpuls. Ein Anstieg über 3,55 USD dürfte dabei weiter stimulierend wirken. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die Aktie versucht sich sichtlich an einer Stabilisierung über der Unterstützungszone von 3,20 bis 3,30 USD. Auch wenn es während des gestrigen Handels erneut Verluste zu verbuchen gab, so kennzeichnet sich der generelle Verlauf durch die getitelte Hoffnung. Dementsprechend sollte sich bei einem Anstieg über das Niveau von 3,55 USD, zugleich befindet sich dort der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA), weiteres Erholungspotenzial erschließen können.Zunächst wäre eine Anschlussperformance bis 3,72 USD und dem folgend in Richtung des Widerstands bei 4,55 USD zu erwarten. Dort versuchten sich die Bullen bereits im Juli an einem Ausbruch und scheiterten kläglich. Das Verhalten eines weiteren Touchs wäre in jedem Fall erneut von erhöhtem Interesse. Sollte sich die aktuell abzeichnende Etablierung über 3,20 USD hingegen wieder umkehren, so wäre bei einem Rückgang unter das Niveau von 3,10 USD mit Rücklauf in Richtung des Levels von 2,85 bis 3,00 USD auszugehen.Notierungen unter 2,85 USD dürften den bärischen Druck weiter erhöhen, sodass man im weiteren Verlauf mit einem nochmaligen Test der Schlüsselunterstützung bei 2,55 USD zu rechnen sollte. Dort wurde die Aktie bereits zum Jahresausklang 2018 mit einem Dreifachboden aufgefangen und starteten ihre bis zum Juli-Hoch anhaltende Erholungsbewegung. Zumindest besteht dort größeres Nachfragepotenzial.Es scheint, als wollen die Bullen höhere Ziele anstreben. Die gegenwärtige Konsolidierung könnte sich daher als kurzes Luftholen kennzeichnen, bevor über 3,55 USD weitere Nachfrage auf die Papiere stoßen dürfte. Im Nachgang wäre anziehende Kurse bis 3,72 USD und dem folgend bis zum Widerstand bei 4,55 USD zu erwarten.Misslingt die aktuelle Stabilisierung über 3,20 USD, könnte sich mit einem Rückgang unter eben dieses Niveau, eine weitere Schwächephase abzeichnen. Das Verlustpotenzial lässt sich in einem ersten Impuls bis 2,85 USD ableiten, bevor im Worst-Case unterhalb dessen, weiterer Verkaufsdruck für Abgaben bis 2,55 USD sorgen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.