Defla M - Die Bilanzschrumpfung

Der letzte HAM war lang, dieser hier ist es nicht. Die einzig relevante Änderung zu letzter Woche ist nämlich: Die FED-Bilanz ist wieder geschrumpft und die Liquiditätszugabe hat merklich nachgelassen. In diesen Fällen steigt auf den Charts, die ja nie ertwas Anders waren als relationale Graphen, die X- Achse, die eben, wo das Geld steht.Fangen wir beim bullischsten an, dem Gold:Der Kupfervorlauf zeigt uns, dass das Rohstoffumfeld auch für Gold diese Woche schlechter wurde.Aber der Save Haven Bedarf stieg an, angeblich wegen einer Virusausbreitung und deren Gefahr für globale Ströme:Gold stieg also gegen den USD und gegen den EUR noch mehr:Nur ist das nicht unbedingt die Art, wie wir Goldanstiege gerne sehen, wir sehen diese lieber zumindest auch rohstoffunterstützt.Palladium ist nicht Gewinner von Handelsstromproblemen, hielt sich aber tapfer