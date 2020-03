Golden Star - wenig überzeugend und doch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… lohnt der Blick auf das kanadische Minenunternehmen Golden Star Resources Ltd. - denn trotz der sich generell darstellenden Lethargie bleibt festzustellen, dass sich anhand des Big Pictures und dem unmittelbar vorausliegenden Unterstützungslevel von rund 2,55 USD, eine durchaus interessante Perspektive eröffnet. Widmen wir uns diesem Teil der Perspektive im Nachgang.Trotz relativ deutlicher Aufgabe der Unterstützungszone von 3,20 bis 3,30 USD, verbleibt die Aktie stabil bis neutral. Vor dem Hintergrund der nächsten und direkt vorausliegenden Schlüsselunterstützung bei 2,55 USD, sollte man nunmehr genauer hinsehen. Ein sich alsbald wieder anschließende Nachfrage könnte vom aktuellen Niveau ausgehend durchaus wieder in Richtung der jetzigen/frischen Widerstandszone von 3,20 bis 3,30 USD führen.Sollte es in diesem Zusammenhang zu einem Ausbruch über das Niveau von 3,55 USD kommen, könnte ein wesentlich größerer Aufwärtstrieb in Richtung des Levels bei 4,55 USD führen. Sollten hingegen die Bären wieder das Zepter übernehmen, so dürfte sich speziell unterhalb von 2,55 USD der nächste Abwärtsschub bis hin zur Marke von 2,00 USD je Anteilsschein darstellen. Dieses Niveau wurde zuletzt im Jahr 2016 gesehen, sodass eine Unterschreitung kritische Folgeimpulse nach sich ziehen dürfte.Zumindest unter dem Blickwinkel der Technischen Analyse würde sich eine mittelfristige Korrektur in Richtung 1,00 USD bzw. vielmehr sogar 0,80 USD eröffnen. Auch wenn im Zuge der zuletzt starken Goldpreisentwicklung wenig vorstellbar, so wird eine relative Schwäche der Aktie mehr als deutlich und ergo könnte sich ein wieder schwächeres Metall äußerst negativ auf die Kursentwicklung auswirken.Sofern die Nachfragezone rund um 2,55 USD erneut ihre Kraft beweist, könnte sich in naher Zeit ein wieder stärkerer Aktienkurs darstellen. Speziell über der Widerstandszone von 3,30 USD könnte sich weiterer Schub in Richtung von 3,55 bzw. 3,72 USD und darüber hinaus bis zum Level bei 4,55 USD eröffnen.Sollte die Zone um 2,55 USD hingegen aufgegeben werden, wäre ein relativ schneller Ausverkauf bis hin zur Marke von 2,00 USD zu erwarten. Unterhalb davon würden sich buchstäblich die Schleusen öffnen, sodass im weiteren Verlauf ein Korrekturimpuls in Richtung 1,00 USD je Anteilsschein zu erwarten wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.