Ross Beaty: Gold & Silber sind Favoriten

Am Mittwoch leitete Grit Capital ein Webinar, an dem große Persönlichkeiten der Rohstoffbranche teilnahmen, berichtet Investing News . Einer dieser Teilnehmer war Ross Beaty, der mehrere erfolgreiche Bergbauunternehmen führt und noch mehr Unternehmen finanziell unterstützt.In einem kurzen Gespräch sprach er größtenteils über die Rohstoffe, denen gegenüber er derzeit bullisch ist, wobei Gold und Silber an oberster Stelle stehen würden. "Ich erwarte einfach fabelhafter Fundamentaldaten für Gold und Silber, tatsächlich so gut, wie ich im Laufe meiner 45-jährigen Karriere gesehen habe", meinte Beaty. Er glaubt, dass 2016 ein anhaltender Bullenmarkt in Gold und Silber begann.Die Dualität des Silbers, gleichzeitig Edelmetall und Industriemetall zu sein, bedeute jedoch, dass dessen Prognose gemischt sei. "Wenn es zu einer synchronisierten Wirtschaftserholung kommt, sowie einem guten Markt für Gold, dann wird Silber Gold wahrscheinlich übertreffen", meinte er."Sollten wir jedoch einen moderaten Markt für Industriemetalle haben, doch noch immer Druck durch alle Arten von Regierungen, die ihre Wirtschaften stimulieren, dann wird es immer höhere Goldpreise geben. Und das gelbe Edelmetall würde Silber in diesem Szenario wahrscheinlich übertreffen."© Redaktion GoldSeiten.de