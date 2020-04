Israel verzeichnet zunehmende Nachfrage nach Gold & Silber

Seit Beginn der Coronakrise scheinen israelische Goldhändler nicht mit der Nachfrage nach Gold mithalten zu können, so berichtet Breaking Israel News . Der bekannteste Edelmetallhändler, The Israel Coins and Medals Corporation, berichtet, dass dem Unternehmen erstmals seit der Gründung im Jahr 1958 das Inventar auszugehen droht. Das Unternehmen verzeichne derzeit eine Nachfrage, auf die man schlicht nicht vorbereitet gewesen sei.Artur Boxer, CEO des Unternehmens, erklärte, dass man seit Beginn der Coronakrise einen noch nie dagewesenen Anstieg der Gold-, Silber- und Edelmetallverkäufe online verzeichnet habe. "90% unserer Kunden, die unsere Lagerdienstleistungen jahrelang genutzt haben, zeigten plötzlich Interesse daran, Edelmetalle als Investition zu erwerben", erklärte er.Boxer fügte zudem an, dass man in einigen Wochen eine Aufstockung der Bestände erwarte. Die Edelmetalle würde man aus der Schweiz importieren.© Redaktion GoldSeiten.de