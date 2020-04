Anhaltende Zentralbankstimuli unterstützen Gold weiterhin

Gold gab einige seiner moderaten Zunahmen am Montagmorgen in Asien auf, trotz der Tatsache, dass es am vorherigen Handelstag auf ein 1-Wochenhoch stieg, so berichtet Investing.com . Zeitgleich verabschiedete das US-amerikanische Repräsenantenhaus ein weiteres Rettungspaket über 484 Milliarden Dollar über Nacht."Die anhaltenden Zentralbankstimuli weltweit unterstützen Gold, vor allem heute…", so David Meger von High Ridge Futures. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden, da die verteilten Finanzmittel schnell erschöpft sind und die Arbeitslosenzahlen in den USA weiterhin zunehmen."Die Arbeitslosenquote scheint die 20% zu erreichen und das alleine sollte genug Grund für die Federal Reserve und die Trump-Regierung sein, weiterhin Anreize in die Wirtschaft zu injizieren", so Edward Moya von OANDA."Der Aufstieg des Goldes in Richtung 1.800 Dollar setzt sich fort. Der Stimulus-Handel wird sich nicht so schnell verflüchtigen und das sollte bis Sommer Rekordhochs für Gold (in Dollar) bedeuten."© Redaktion GoldSeiten.de