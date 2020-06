Gold CoT-Daten

Die jüngsten CoT-Daten stammen vom Dienstag dem 02.06.2020. Der Goldpreis lag zum Fixing in London bei 1.740,25 USD (Vorwoche 1.722,75 USD) und zum Ende des Handels an der Terminbörse Comex bei 1.734 USD (Vorwoche 1.728,20 USD). Der Goldpreis zeigte sich in der Berichtswoche also fester, die Schwäche setzte erst später im Wochenverlauf ein.Die kommerziellen Händler haben in der Berichtswoche ihre Long-Positionen deutlich um 17,67% von 131.977 auf 108.654 Kontrakte reduziert. Parallel wurde auch die Short-Position um über 10% von -406.299 auf -365.277 Kontrakte abgebaut. Per Saldo führten diese Bewegungen in einem noch starken Goldpreisumfeld zu einem Rückgang bei der Netto-Short-Position von -274.322 auf -256.623 Kontrakte.Mit diesem Rückgang auf unter -260.000 Kontrakten haben wir die niedrigste Netto-Short-Position der Commercials seit Juni 2019. Im Juni 2019 notierte der Goldpreis zwischen 1.300 USD und 1.350 USD.Die Big Speculators haben in der Berichtswoche die Long-Position von 288.148 auf 272.196 Kontrakte reduziert und gleichzeitig die Short-Position von -50.234 auf 53.162 Kontrakte erhöht. Die Netto-Long-Position fiel somit in der Berichtswoche von 237.914 auf 219.034 Kontrakte. Auch hier sind wir im Bereich der Juni 2019er Positionsgröße angekommen.