Gold/Silber - Löst der Wochenschluss die Lage auf?

Die laufende Handelswoche hat uns noch keinen Durchbruch in die eine oder andere Richtung erbracht. Wir stehen vor dem Wochenschluss und damit vor der Frage, ob Gold heute noch seine Lage am Chart auflösen kann. Damit liegt der Fokus primär auf einem Unterschreiten oder nicht unterschreiten von 1755 $. Mit diesem Schritt würde das Hoch eine erste klare Bestätigung erfahren.Solange wir uns aber über den 1775 $ halten können, planen wir weiterhin mit Kursen im Bereich von 1817 $ bis 1840 $, die aktuell noch erreichbar sind. Sofern Gold nun auch seinen überkauften Zustand weiter abtragen kann und sich dennoch über 1775 $ hält, werden wir die letzte Bewegung noch long mitnehmen.Auch dazu kann heute bereits eine Entscheidung fallen. Sollten wir den Abzug drücken und Positionen hinterlegen, verschicken wir dazu eine Kurznachricht per Mail an unseren Verteiler. Es bleibt jedenfalls spannend und zeigt mal wieder, wie lange ein Markt Bewegungen hinausziehen kann. Wenn das Timing passt, wird es auch zu Einstiegen beim GLD kommen. Diesen wollen wir für eine erste klare Bestätigung nun unter 164 $ sehen. Ein weiterer Abfall unter 158 $ sollte dann endgültig den Weg der Bären freischießen. Bis dahin muss auch hier noch mit weiteren Eskapaden gerechnet werden. Sprich, Kurse von 167 $ bis 170 $ sind klar noch einzuplanen.Kommen wir zum Silbermarkt, in welchem die Situation bärischer gestaltet als im Gold. Wie erwartet zeigt der Markt nach dem starken Abverkauf nochmals eine Gegenbewegung. Im Rahmen dieser müssen die Bären nun jeden Angriff im Keim ersticken. Dabei haben sie mit dem übergeordneten Bild - aktive Verkaufssignale auf Tages- und Zweitagesbasis - die stärkeren Waffen. Aber dennoch ist aufgrund des engen Bilds im Chart das kurzfristige Bild eine reale Gefahr. Hier gilt es nun im Idealfall den Markt unter 18.25 $ zu halten.In jedem Fall aber weiterhin unter 18.40 $. Wenn wir dies nun packen, so kann es in den nächsten Tagen zum nächsten Short kommen. Vielleicht sogar noch im heutigen Handel. Die Konsequenzen sind weiterhin klar, wenn die Bären das nicht packen, dann wird über 18.40 $ die Alternative zur primären Erwartung und damit Kurse von 20.30 $ bis 20.70 $ ins Visier genommen. Sie denken sich, Gold Long und Silber Short?!?!Das ist Per Se nicht paradox, jeder Markt ist nach Elliott Wave komplett für sich zu betrachten. Wir nutzen diese Strategie um bei einem Ausbruch als auch bei einem Abverkauf eine Position in den Metallen für einen Einstieg zu nutzen. Noch warten wir ab bis die Entscheidung dazu gefallen ist und werden dann handeln.© Philip Hopf