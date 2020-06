Silber erlebt wichtigen Augenblick

Auch wenn Silber seit seinem Tief im März gestiegen ist, so hat es sich gegenüber Gold über die letzten 2 Jahre unterdurchschnittlich entwickelt. Doch dies ist in den Anfangsphasen eines großen Sektorbullenmarktes normal, wenn Gold gegenüber Silber bevorzugt wird.Im 20-Jahreschart können wir sehen, dass Silber innerhalb eines gigantischen Basismusters gefangen bleibt, das sich bereits 2013 bildete. Dieser Chart macht klar, dass Silber aus diesem Muster ausbrechen und eine dynamische Entwicklungsphase betreten wird, sobald Gold auf neue Hochs gegenüber dem Dollar steigt.Der 5-Jahreschart enthüllt, dass Silber eine Menge Widerstand innerhalb dieser Zone bekämpft. Sollte sich Gold also aus irgendeinem Grund zurückziehen - beispielsweise wenn der Aktienmarkt einbricht - dann wird Silber ebenfalls eine Zeit lang zurückfallen. Sollte der Aktienmarkt eine weitere Abwärtswelle verzeichnen, dann wird die Fed wahrscheinlich weitere Billionen drucken, um diesen wieder nach oben zu treiben.Und das wird hyperinflationär und sehr bullisch für Gold und Silber sein. Beachten Sie, dass die Fed, sollte sie hier Aktien erwerben, jeglichen Rückgang abwenden und den Aktienmarkt wieder zum steigen bringen kann.