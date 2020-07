Gold/Silber - Zwei zaghafte Gesellen!

Die Bären im Gold können noch einmal zuschlagen und bauen ein neues Zwischentief aus, allerdings ist der Ausflug nach Süden vorerst nur von kurzer Dauer und es geht direkt zurück in die 1785 $ Region. Trotzdem haben wir unseren Longeinstieg vorerst auf Eis gelegt und gehen von weiteren Abverkäufen aus, solange wir kein neues Zwischenhoch ausbauen. Wird das bisherige Hoch überschritten, schalten die Bullen weiteres Aufwärtspotenzial bis 1817 $ bzw. 1840 $ frei.Insgesamt bleibt aber unsere Einschätzung, dass hier eine größere Korrektur erfolgen muss, wie wir sie schon länger erwarten. Aktuelles Ziel der Abwärtsbewegung ist weiterhin die Region bei 1600 $.Der GLD hält sich weiterhin im mittleren 165 $ Bereich. Für die Bestätigung eines Hochs muss der Markt mindestens die 164 $ Marke unterschreiten. Bis sich das Hoch nicht bestätigt, werden wir keinen Short eingehen.Silber klammert sich an die 18.26 $ Marke und die Bären konnten sich bisher wie auch in Gold nicht endgültig durchsetzen. Im heutigen Handel sollte Silber die 18.26 $ unbedingt verteidigen, sonst werden weitere Abverkäufe sehr wahrscheinlich. Vor allem der Tages- bzw. Wochenschluss liefert ein wichtiges Indiz, wie es Anfang nächster Woche weitergehen wird.Primär gehen wir mit dem Anlaufen des letzten Zwischenhochs davon aus, dass die Bullen den Markt noch weiter in Richtung 20 $ befördern werden. Sollten wir nach unten neue Zwischentiefs unter der Welle (b) in Blau ausbauen, nehmen die Wahrscheinlichkeiten zu, dass wir noch einmal eine größere Abwärtsbewegung ausbauen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass Welle (4) in Gelb bereits bei 18.95 $ ausgebaut wurde. Diese Marke müssen wir auch überschreiten, dass der Markt letztendlich die Region 20 $ Plus freischaltet.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de