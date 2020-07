Royal Gold - die Konsolidierung im Auge behalten

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. konnte im Mai-Verlauf nur ein marginal neues Allzeithoch ausbilden. Exakt am 20. Mai wurde hier, bei exakt 139,63 USD der neue Höchststand ausgebildet, bevor den Bullen schließlich erneut die Luft ausging und eine bis zur Mitte des Junis laufende Konsolidierung startete. Seither kennzeichnet sich der Juli mit Stärke und so wollen wir auf die Details im Nachgang eingehen.Trotz der begonnenen Erholung im Juni und den bisherigen Zugewinnen im Juli, kennzeichnet sich das Chartbild der Aktie durch eine klassische Konsolidierung, welche ihr Ende durch das Juni-Tief beim Touch des Unterstützungsbereichs von 114,00 USD gefunden haben könnte - jedoch keinesfalls gefunden haben muss. Dementsprechend sollte man das Kursgeschehen des Titels engmaschig verfolgen. Zu präferieren ist hierbei, insbesondere auch aufgrund des starken Freitags, durchaus eine weitere Bewegung in Richtung des Rekordhochs bei 139,63 USD.Eine Etablierung über 140,00 USD erlaubt hierbei weitere kurz- bzw. mittelfristige Zugewinne bis zur Kurszone rund um 169,00 USD. Ganz anders gestaltet es sich hingegen bei einer erneuten Kursschwäche mitsamt Rückgang unter das Niveau von 120,00 USD je Anteilsschein.Sollte es nämlich per Tagesschluss zu einem solchen Rückschlag kommen, müsste man im weiteren Verlauf mit einem Test der Unterstützung bei 113,90 USD rechnen. Dieses Level, zugleich der Bereich des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (SMA - aktuell bei 114,83 USD), sollte strenggenommen von den Bullen verteidigt werden, da andernfalls eine größere Konsolidierung bzw. vielmehr eine Korrekturausdehnung drohen könnte. Letztlich erlauben sich bei anhaltenden Schwäche weitere Abgaben bis zur runden Marke von 100,00 USD und darunter sogar bis 91,36 USD.Sofern sich die seit dem Juni.-Tief um 114,00 USD gestartete Erholung, im Kontext der vorherigen Konsolidierung im Anschluss des Allzeithochs bei 139,63 USD, weiter fortsetzt, besteht bei einer Etablierung über dem Niveau von 140,00 USD durchaus weiteres kurz- bis mittelfristiges Performance-Potenzial in Richtung von 169,00 USD.Verlieren die Bullen an Zugkraft und schwenken nochmals gen Süden ein, sollte man genau auf die Zone um 120,00 USD achten. Notierungen darunter dürfte nämlich relativ schnell zu einem Test der Unterstützung bei 113,90 USD führen, bevor darunter wiederum deutlicheres Abwärtspotenzial bis zur runden Marke bei 100,00 USD denkbar werden würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.