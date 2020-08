Crash der Assetpreise voraus

Ein Crash aller Assetpreise könnte das nächste "Wow! Können Sie das glauben?" werden. Währenddessen - seien es Aktien, Anleihen, Gold oder Öl - lecken sich Investoren die Lefzen und zählen ihre Gewinne, bevor diese verbucht werden. Und sie haben Grund zur Freude. Lassen Sie uns betrachten, was das Ganze soll.Seit den Aktienmarkttiefs vor weniger als fünf Monaten ist der Nasdaq Composite Index um 66% gestiegen. Zu seinem aktuellsten Innertageshoch von 11.126 Punkten befindet er sich fast 12% höher als im vergangenen März, als er um ein Drittel einbrach. Etwaige Ängste der Investoren vor "technischem Schaden" aufgrund vorheriger Preiszusammenbrüche wurden von den kürzlichen Preiszunahmen des Index verschluckt. Hier ein 5-Jahreschart:Der allgemeinere Markt, wie dargestellt durch den S&P 500 Index, ist um 52% gestiegen. Er ist nicht über sein vorheriges Hoch von knapp unter 3.400 vor seinem Preiskollaps im März gestiegen, klopft jedoch praktisch an dessen Tür. Die Aktien haben alle ihre kürzlichen Verluste wettgemacht und sind in einigen Fällen sogar noch mehr gestiegen. Während ich diesen Artikel schreibe, scheinen sie sich darauf vorzubereiten, noch einige Zeit höher zu steigen. Vielleicht.Innerhalb von zehn Tagen im März fielen die Anleihepreise (TLT - 20+-jähriger Staatsanleihe-ETF) um 22%. Darauf folgte ein fast sofortiger, identischer Anstieg um 22%, der die Anleihepreise zurück innerhalb 5% ihres vorherigen Hochpunktes brachte. Unten sehen Sie einen 5-Jahreschart:Während des Verkaufswahnsinns von Februar bis März fiel der Ölpreis von einem Hoch von 63 Dollar je Barrel auf ein Tief von 11 Dollar; eine Abnahme um mehr als 80%. Kurz näherte sich der Spot-Preis des Rohöls sogar null an. Aktuell, am 10. August, ist der Ölpreis bei etwa 41 Dollar, eine Zunahme um 272% von seinem Tief bei 11 Dollar vor einigen Monaten. Der untere Chart erzählt uns die Geschichte: