Nomad Royalty übernimmt Coral Gold

Das in Montreal ansässige Royalty-Unternehmen Nomad Royalty Company Ltd. (TSX: NSR) gab gestern die Übernahme des kanadischen Explorers Coral Gold Resources Ltd. (TSXV: CLH) bekannt. Der Wert der Übernahme wird mit ca. 45,8 Mio. USD angegeben.Haupt-Vermögenswert von Coral ist eine gleitende Netto-Schmelz-Royalty von 1,00 - 2,25% am Robertson Projekt von Nevada Gold Mines, welches Teil des Cortez & Pipeline Minenkomplexes ist.Einzelheiten der Transaktion:Coral Aktionäre werden je gehaltene Aktie 0,05 CAD in bar und 0,8 Nomad-Einheiten erhalten. Jede ganze Nomad-Einheit besteht aus einer Nomad-Stammaktie und einem halben Aktien-Kauf-Warrant, der zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 1,71 CAD innerhalb von 2 Jahren ab Schließung berechtigt.Das Angebot stellt auf Basis des Schlusskurses von Nomad vom 21. August 2020 einen Wert von ca. 1,21 CAD je Coral-Aktie dar, was gegenüber Corals Schlusskurs vom 21. August einen Aufpreis von ca. 45% bedeutet.Die Transaktion soll um den 6. November 2020 abgeschlossen sein und bedarf der Zustimmung der Sonder-Hauptversammlungen beider Unternehmen und der Regulierungsbehörden.© Redaktion MinenPortal.de