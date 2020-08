Ruhe bewahren und mit Videospielen beginnen

Quelle: Seasonax

Wenn Sie auf den interaktiven Activision Blizzard Inc. generiert in der Regel starke saisonale Erträge vor allem in der ersten Jahreshälfte.Quelle: SeasonaxWenn Sie auf den interaktiven Link klicken, können Sie den besten Anlagezeitraum für die ausgewählte Aktie prüfen.

In den vergangenen Jahren hat die Videospielindustrie außergewöhnliches Wachstum verzeichnet - Videospielunternehmen haben Innovationen aufgegriffen und die gesamte Branche verändert. Experten schätzen, dass die Industrie bis 2022 einen Umsatz von 196 Milliarden Dollar erwirtschaften wird. Zudem hat sich die Videospielindustrie in der COVID-19-Krise allgemein als widerstandsfähiger als andere Branchen erwiesen.Da auf der ganzen Welt Millionen Menschen nun gezwungenermaßen viel mehr Zeit zu Hause verbringen, hat sich während der Pandemie eine Rekordzahl von Menschen Online-Videospielen zugewandt. Insofern hat die Branche und die Aktien vieler Unternehmen sogar von den Restriktionen und Ausgangsbeschränkungen profitiert und erleben aktuell einen Boom.In dieser Ausgabe von Seasonal Insights werde ich zwei Aktien aus der Videospielindustrie analysieren und ihre saisonalen Muster im Laufe eines Kalenderjahres aufzeigen. Wie viele Leser wahrscheinlich wissen, sind saisonale Muster vorhersehbare Kursbewegungen, die sich fast jedes Jahr wiederholen.Mithilfe dieser Muster lässt sich festzustellen, ob eine Short- oder Long-Position in bestimmten Aktien mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit profitabel ist. Saisonale Muster werden durch verschiedene Ereignisse hervorgerufen, die sich auf die Aktienkurse von Unternehmen auswirken. Zu den bekanntesten Treibern saisonaler Muster gehören unter anderem die Anlegerstimmung zu bestimmten Zeiten des Jahres, Steuer- oder Bilanzfristen, Jahres- und Quartalsberichte, Sportereignisse, der Zeitpunkt von Zinszahlungen oder sogar die Anlegerstimmung - um nur einige zu nennen.Online-Videospiele werden nicht nur allen Anforderungen die von der Pandemie gestellt werden gerecht - von der sozialen Distanzierung über die Isolation bis hin zur Quarantäne - sondern sie vermitteln uns auch das selten gewordene Gefühl sozialer Interaktion, nach der sich viele Menschen seit Monaten sehnen.Ein Unternehmen, das die derzeitige Situation sehr gut im Griff hat, ist Activision Blizzard - ein US-amerikanischer Videospielentwickler mit Sitz in Kalifornien. Das Unternehmen veröffentlicht, entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware und Peripherieprodukte und ist Marktführer bei der Entwicklung von Videospielen. Zum Portfolio von Activision Blizzard gehören einige der größten und langlebigsten Franchises wie World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Diablo oder das Smartphone-Spiel Candy Crush. Mit diesen Titeln konnte das Unternehmen während der Pandemie große Gewinne einfahren.In der Regel erzielt die Aktie von Activision Blizzar von Januar bis Ende Juli Gewinne, und 2020 war keine Ausnahme. Eine detaillierte Analyse und den Zeitraum der saisonalen Stärke können Sie in unserem saisonalen Chart weiter unten sehen. Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zu einem Standardchart, das den Kursverlauf einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum abbildet, ein saisonales Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie im Laufe eines Kalenderjahres zeigt, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse repräsentiert die Jahreszeit, die vertikale Achse zeigt die saisonale Preisinformation (auf 100 indexiert). So können Sie auf einen Blick den saisonalen Verlauf erkennen.Im Chart ist die die starke saisonale Phase vom 2. Januar bis zum 26. Juli markiert. Durchschnittlich hat Activision Blizzard Inc. in diesem Zeitraum starke Erträge von 24,29 Prozent erzielt. Noch wichtiger ist jedoch, dass die positiven Erträge, die während dieser Phase erzielt wurden, ausgesprochen beständig sind. Dies weist darauf hin, dass das Muster sehr zuverlässig ist.Das folgende Balkendiagramm zeigt die von Activision Blizzard Inc. im relevanten Zeitraum vom 2. Januar bis 26. Juli erzielten Erträge für jedes einzelne Jahr seit 2010. Blaue Balken zeigen Jahre mit positiven Renditen an. In den vergangenen zehn Jahren ist die Aktie in acht von zehn Fällen gestiegen. Eine eingehende Analyse zeigt außerdem, dass die Aktie auch in schwierigen Jahren wie 2008 und 2009 positive Erträge erzielt hat und auch im September - genauer gesagt vom 25. August bis zum 14. September - eine weitere starke saisonale Phase aufweist.