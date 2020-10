Goldbergbau-Fundamentaldaten bleiben unterstützend

[Dieser Artikel ist ein angepasster Auszug aus einem Kommentar, der ursprünglich auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Es wird geschätzt, dass etwa 50% der Produktionskosten eines durchschnittlichen Goldbergbauunternehmens in Zusammenhang mit Energie stehen. Deshalb ist das Gold-Öl-Verhältnis auch ein vernünftiger Stellvertreter für die durchschnittliche Profitmarge in der Goldbergbaubranche.Das Gold-Öl-Verhältnis erreichte im April diesen Jahres eine Spitze und brach dann ein. Betrachten Sie den unteren Chart für Details. Es ist wahrscheinlich, dass die Spitze vom April 2020 der großen (langfristigen) Variante angehörte, da sie durch einen spektakulären Ölpreiseinbruch angetrieben wurde, der sich nahezu sicher nicht innerhalb der nächsten Jahre wiederholen wird. Dies deutet daraufhin, dass die branchenweite Gewinnmarge der Goldbranche auf langfristiger Basis während der ersten Jahreshälfte eine Spitze bildete.Aus zweierlei Gründen ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Gold-Öl-Verhältnis auf langfristiger Basis vor 5 bis 6 Monaten eine Spitze bildete, nicht bearisch für Goldminenaktien. Der erste Grund ist die Tatsache, dass der Einbruch des Gold-Öl-Verhältnisses von dessen Spitze im April 2020 mit dem Verhältnis auf einem multidekadischen Hoch endete. In anderen Worten: Nach historischen Standards ist der Goldpreis noch immer sehr hoch gegenüber den Energiekosten, was bedeutet, dass die Gewinnmargen der Goldbranche hoch bleiben. Das ist der Grund, warum wir erwarten, dass die Goldminenindices/ETFs innerhalb der nächsten 12 Monate deutlich höher gehandelt werden.Der zweite Grund: Wenn das Gold-Öl-Verhältnis etwa die Hälfte seiner Gewinne von einem deutlichen Tief (in diesem Fall im Jahr 2018) zu einem deutlichem Hoch beibehält - was es bisher getan hat - dann beläuft sich die Zeitspanne zwischen einer deutlichen Spitze des Gold-Öl-Verhältnisses zu einer deutlichen Spitze der Goldbergbaubranche tendenziell auf 1,5 bis 2,5 Jahre. Dies deutet an, dass die zyklische Entwicklung der Goldbergbaubranche, die 2018 begann, nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021 enden wird. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass eine nachhaltige Bewegung des Gold-Öl-Verhältnisses unter 40 davor warnen würde, dass eine mehrjährige Spitze entweder erreicht wurde oder kurz bevorsteht.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 29. September 2020 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.