Hat sich eine uralte Beziehung verändert?

In einem Blogbeitrag im Februar 2017 haben wir eine uralte Beziehung zwischen Zinsen und Preisen diskutiert. Der folgende chartbasierte Vergleich der Staatsanleiherendite und des Rohstoff/Gold-Verhältnisses ist eine bildliche Darstellung dieser Beziehung. Zumindest war dies bis vor etwa zwei Jahren der Fall, als sich eine große Divergenz zwischen zwei Größen entwickelte, die zuvor positiv korreliert waren. Bedeutet dies, dass die uralte Beziehung nicht mehr gilt? Die Antwort ist, dass sich die uralte Beziehung nicht geändert hat. Sie kann sich nicht ändern, weil sie fest in der wirtschaftlichen Realität verankert ist. Was sich geändert hat, ist, dass der folgende Chart nicht mehr geeignet ist, die Beziehung darzustellen.Die grundlegende Basis für die zugrundeliegende Beziehung ist das, was Keynesianer "Gibsons Paradoxon" nennen. Wir werden in dieser Diskussion nicht erneut auf das Gibson-Paradoxon eingehen, sondern lediglich darauf hinweisen, dass dies der Name für die Beobachtung war, dass die Zinssätze während des Goldstandards stark mit den Großhandelspreisen korrelierten, aber nur eine geringe Korrelation mit der "Inflationsrate" aufwiesen. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie in dem oben verlinkten Blog-Beitrag. Dieser Auszug aus unserem Blogbeitrag erklärt, wie der obige Chart mit Gibsons Paradoxon zusammenhängt:"Das Rohstoff-Gold-Verhältnis ist der Preis eines breit gefächerten Warenkorbs in Gold. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Großhandelspreisindex, der Gold als monetären Maßstab verwendet. Obwohl Gold kein Geld im eigentlichen Sinne mehr ist (es ist nicht mehr das allgemeine Tauschmittel), wird es immer noch hauptsächlich für das gehalten, was man allgemein als "monetäre Zwecke" bezeichnen kann, und wird in vielerlei Hinsicht so gehandelt, als wäre es immer noch Geld. Gemäß der oben erörterten uralten Beziehung, die von einem verwirrten J.M. Keynes als "Gibsons Paradoxon" bezeichnet wurde, sollte sich das Verhältnis zwischen Rohstoffen und Gold im Allgemeinen in dieselbe Richtung bewegen wie die risikofreien Zinssätze.Der risikofreie US-Zinssatz, der am wenigsten von den direkten Manipulationen der Fed betroffen ist, ist die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe, so dass wir eine positive Korrelation zwischen dem Rohstoff-Gold-Verhältnis und der Staatsanleiherendite sehen sollten. Oder, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sollten wir eine positive Korrelation zwischen dem Gold-Rohstoff-Verhältnis und dem Staatsanleihepreis sehen. Und genau das sehen wir auch."Nun, das war genau das, was wir bis vor etwa zwei Jahren sahen, als die Rendite von Staatsanleihen parallel zu einem Abwärtstrend des Verhältnisses zwischen Rohstoffen und Gold nach oben zu tendieren begann. Wie bereits zu Beginn dieser Diskussion erwähnt, hat sich die uralte Beziehung zwischen Zinssätzen und Preisen ("Gibsons Paradoxon") nicht geändert. Darüber hinaus hat sich die Beschaffenheit von Gold in den letzten zwei Jahren nicht verändert, so dass das Rohstoff-Gold-Verhältnis nach wie vor positiv mit dem risikofreien Zinssatz korreliert sein sollte, der wiederum durch die gesamtwirtschaftliche Zeitpräferenz bestimmt wird. Was sich geändert hat, ist, dass die Rendite von Staatsanleihen kein guter Indikator für den risikofreien langfristigen Zinssatz mehr ist.Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, zeigt die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen Rohstoffen und Gold tendenziell gesunken ist, dass die gesellschaftliche Zeitpräferenz (die den risikofreien Zinssatz bestimmt) gesunken ist, d. h. dass die Menschen immer mehr zum Sparen und weniger zum Ausgeben neigen. Dies ist ein globales Phänomen, kein US-Phänomen, aber der folgende Chart der US-Einzelhandelsumsätze belegt dies. Der Chart zeigt, dass die nominalen (d. h. nicht inflationsbereinigten) US-Einzelhandelsumsätze im Mai 2024 nur um etwa 3,5% höher waren als zwei Jahre zuvor. Im gleichen Zeitraum stieg der US-Verbraucherpreisindex in den USA um 7,5%, so dass der reale Dollarwert der US-Einzelhandelsumsätze in den letzten zwei Jahren gesunken ist.Das Rohstoff-Gold-Verhältnis sagt uns, dass der risikofreie Zinssatz seit dem zweiten Quartal 2022 gesunken ist; die Rendite der Staatsanleihe ist jedoch jetzt viel höher. Dies lässt sich nicht durch steigende Inflationserwartungen erklären, denn die Marktpreise von inflationsgeschützten Wertpapieren (TIPS) zeigen, dass die Inflationserwartungen seit dem zweiten Quartal 2022 gesunken sind.Der Anstieg der Renditen von Staatsanleihen angesichts eines sinkenden risikofreien Zinssatzes und flacher bis niedriger Inflationserwartungen lässt sich nur durch das schwindende Vertrauen in die Regierung und/oder die zunehmende Befürchtung erklären, dass die Wachstumsrate der Staatsverschuldung in nicht allzu ferner Zukunft zu einem großen Problem werden wird. Das heißt, die Entwicklung der Staatsanleiherenditen spiegelt nicht mehr die Entwicklung des risikofreien Zinssatzes wider, da die Risikoprämie auf die Rendite von Staatsanleihen im Zusammenhang mit einer zunehmend verschwenderischen Regierung steigt. Dies ist übrigens einer der Gründe, warum jeder, der vorhersagt, dass die Renditen von Staatsanleihen in die Nähe ihrer Tiefststände von 2020 zurückkehren werden, falsch liegt.Wir haben jetzt ein Problem mit der Marktanalyse, weil es keinen Indikator für den risikofreien Zinssatz mehr gibt, der unabhängig vom Goldpreis ist. Zumindest können wir im Moment keinen finden. Wir können das Rohstoff/Gold-Verhältnis verwenden, um Informationen über den Zinssatz zu erhalten, der allen anderen Zinssätzen zugrunde liegt, aber wir haben keinen separaten Indikator für den risikofreien Zinssatz, der verwendet werden kann, um zu beurteilen, ob Gold im Vergleich zu den Rohstoffen zu teuer oder zu billig ist.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Dieser Artikel wurde am 24. Juli 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.