Silber steigt, JP Morgan manipuliert!

Während der Silberpreis kürzlich sank, veröffentlichten wir Analysen über das graue Edelmetall. Zu diesem Zeitpunkt sahen wir eine Basis, die gemeinsam mit dem Preis fiel, sich jedoch während der "Ruhetage" erholte. Kurz gesagt: Es gab keine wirkliche Abnahme des Metallangebots an den Märkten proportional zu den Preisrückgängen. Am Montag stieg der Preis von etwa 22,95 Dollar auf etwa 23,70 Dollar, eine Zunahme um 3,3%. Lassen Sie uns den Innertagespreis und die Basisentwicklung betrachten.Es gibt mehrere Trends. Der Tag beginnt mit einer steigenden Basis und einem fallenden Preis - Verkäufe von Metall. Dann folgt eine fallende Basis und ein steigender Preis - Käufe des Metalls finden statt. Dann eine fallende Basis und ein fallender Preis - Futures werden verkauft. Und so weiter.Am Ende des Tages ist der Preis um fast 1 Dollar gestiegen und die Basis ist um 1,6% auf 2% geklettert. An diesem Tag drückten Futures-Käufer den Preis nach oben. Doch sie erledigten nicht den gesamten Hauptanteil - sie hatten etwas Hilfe von den Metallkäufern.Die Basis ist nun viel höher als letzte Woche, als der Preis einen Dollar höher war. Doch das unterscheidet sich nicht sonderlich von dem Zeitpunkt, als der Preis letzte Woche ähnlich aussah. Dies deutet an, dass die echten Fundamentaldaten gar nicht so verschieden sind.Man kann schlecht alternative Finanzmedien aufrufen oder Gold-Webseiten besuchen, ohne auf Artikel zu stoßen, die behaupten, dass Gold- und Silbermanipulation bewiesen wurde. Angeblich ist es nicht länger eine Verschwörung. Denn nun wissen wir, dass... nun...Werfen wir einen Blick auf das, was wir wissen. Wir wissen, dass JP Morgan eine heftige Geldstrafe an staatliche Aufsichtsbehörden zahlen wird. Hin und wieder jagen sie große Unternehmen, wenn die Politik nach Blut verlangt. Wenn wir einen Penny für jedes Mal bekommen würden, wenn ein Unternehmen dazu gezwungen wird, eine Geldstrafe für etwas zu bezahlen, das es nicht getan hat, dann könnten wir damit eine Menge Gold kaufen.Und wenn wir noch einen Penny für jedes Mal bekommen würden, wenn ein Unternehmen eine Geldstrafe für etwas bezahlen muss, das gar kein Verbrechen ist, dann hätten wir wohl eine gigantische Goldsammlung.Was hat JP Morgan also getan?Laut Zerohedge "...wurden all die verrückten Verschwörungstheorien bezüglich der Rohstoffabteilung bei JPMorgan bestätigt..."Das wäre unglaublich, da diese Aluhutträger meinen, die Banken hätten den Goldpreis seit Jahrzehnten unterdrückt, um tausende Dollar. Dies wird angeblich gemeinnützig zu Diensten der Federal Reserve getan, oder um Geld zu machen.Die Aluhutträger beschuldigen die Banken außerdem, Gold- und Silber-Futures short zu verkaufen, ungesichert (diese Annahme haben wir widerlegt, und haben Daten, um das zu beweisen).Natürlich bezogen die Aluhutträger auch eine Reihe massiver Betrugsfälle in den Finanzberichten der Banken ein. Da JP Morgan short gegenüber Gold und Silber ist, würde es massive Mengen Dollar verlieren, also müsste das Unternehmen lügen. Buchhalter-Teams sowie interne und externe Buchprüfer müssten darüber Bescheid wissen.Nichts davon wurde durch den Gerichtsbeschluss bestätigt. Er bestätigte nur, dass Trader eine andere kriminelle Handlung vollzogen hatten. Sie bekannten sich eines ganz anderen Verbrechens schuldig. Spoofing.Spoofing wird als das Senden von Aufträgen an einen Markt definiert, die man nicht beabsichtigt, zu erfüllen.Wenn Sie beispielsweise einen Silber-Futureskontrakt zu 23,50 Dollar verkaufen, dann mehrere Kaufangebote zu 23,30 Dollar, 23,35 Dollar, 23,40 Dollar und 23,45 Dollar abgeben. Diese zusätzlichen Angebote können andere Trader davon überzeugen, dass es am Markt mehr Nachfrage gibt, als tatsächlich der Fall ist.Der Zweck ist es, einem dieser Trader Ihren Kontrakt zu Ihrem Angebotspreis von 23,50 Dollar zu verkaufen. Dann stornieren Sie die Angebote.