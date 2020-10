Horizon Minerals wird Goldprojekt Kalpini kaufen

Horizon Minerals Ltd. gab gestern bekannt, dass man das Kalpini-Projekt erwerben werde. Den Angaben zufolge wurde eine entsprechende Vereinbarung mit einem privaten Konsortium getroffen, wonach Horizon das Goldprojekt in Westaustralien für insgesamt 2,75 Mio. $ in bar kaufen wird.Kalpini befindet sich 50 km nordöstlich von dem zu 100% eigenen Goldprojekt Boorara. Es umfasst die Lagerstätten Gambia, Camelia und Atlas auf 585 Hektar.© Redaktion MinenPortal.de