Graycliff Exploration leitet Bohrprogramm ein

TORONTO, 28. Oktober 2020 - Graycliff Exploration Ltd. (das Unternehmen oder Graycliff) (CSE: GRAY und FWB: GE0) freut sich, bekannt zu geben, dass das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Goldprojekt Shakespeare in der Nähe von Sudbury (Ontario) aufgenommen wurde. Graycliff wird im Jahr 2020 Kernbohrungen über insgesamt 2.000 Meter (m) absolvieren. Das Programm wird sich zunächst auf den Bereich rund um den ehemaligen Schacht der Mine Shakespeare sowie die Streichausdehnung über sechs (6) Kilometer entlang dem höffigen Goldhorizont konzentrieren. Das Unternehmen hat den Goldhorizont durch die Analyse der historischen Daten identifiziert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53988/GRAY-Oct28_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: President und CEO James Macintosh neben dem Kernbohrgerät am Standort des ersten Bohrloches.Das Unternehmen hat den Genehmigungsprozess für die Wiedereröffnung des Explorationsstollens, der auf der dritten Ebene (der Stollen #3) der ehemaligen Mine Shakespeare vorangetrieben wurde (siehe Pressemeldung vom 21. Oktober 2020: https://graycliffexploration.com/blog/2020/10/21/graycliff-exploration-identifies-new-target-for-drilling-at-shakespeare-gold-project/), eingeleitet. Damit könnte das Unternehmen zusätzliche Bohrungen vom Untergrund aus durchführen.Da der ehemalige Schacht an der Oberseite einer Verwerfung, die wahrscheinlich einen Ausläufer der Verwerfung Murray (eine regionale Struktur mit über 300 Kilometer Länge) darstellt, liegt, befindet sich der Stollen #3 auf Bodenhöhe. Durch einen Zugang zur dritten Ebene werden wir die historischen Probenahmen bestätigen können, die unter anderem Analyseergebnisse von bis zu 63,4 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 1 m und 38,4 g/t Au auf 1 m lieferten, meint James Macintosh, President und CEO des Unternehmens.Die oben angegebenen Analyseergebnisse stammen aus einem historischen Bericht (Card, 1976). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, zwar untersucht, aber nicht von einem qualifizierten Sachverständigen verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, ob die in dieser Pressemeldung angegebenen historischen Analyseergebnisse korrekt sind.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Board-Mitgliedern des Unternehmens 200.000 Optionen gewährt hat.Bruce Durham, P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Richtlinien gemäß NI 43-101. Er hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 847 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 80 Kilometer westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst 39 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb.Nähere Informationen erhalten Sie über unseren Anlegerservice unter der E-Mail investors@graycliffexploration.com.Für das Board of DirectorsJames MacintoshPresident und CEO 