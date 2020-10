Weltbank: Stabiler Goldpreis & Silberrückgang um 14% im nächsten Jahr

Die Weltbank erwartet keine sonderlichen Goldpreisbewegungen 2021, da der Markt bereits in diesem Jahr außerordentliche Preiszunahmen verzeichnete, so berichtet Kitco News . Der Goldpreis steckt in einem Konsolidierungsmuster fest, wobei der Preis bei 1.900 Dollar pendelt. Die Weltbank merkte an, dass der Preis im dritten Quartal um 12% gestiegen sei; der achte, aufeinanderfolgende Monate von Preiszunahmen."Der Preis soll 2020 im Durchschnitt 27,5% höher ausfallen und 2021 größtenteils stabil bleiben, während sich die Weltwirtschaft erholt", so Analysten der Weltbank in einem Bericht. Sie merkten ebenfalls an, dass der Edelmetallmarkt hauptsächlich durch die Investmentnachfrage angetrieben werde, die in diesem Jahr auf bisher historische Niveaus gestiegen ist."Gold profitierte von seinem Status als sicherer Hafen während der Pandemie und wurde durch anhaltende, geldpolitische Lockerung der wichtigen Zentralbanken angekurbelt", so die Analysten. Die Weltbank ist weniger optimistisch, dass Silber in Zukunft dasselbe Tempo beibehalten kann wie in diesem Jahr. "Der Silberpreis soll 2020 im Durchschnitt fast 30% höher ausfallen, bevor er 2021 um 14% fällt."© Redaktion GoldSeiten.de