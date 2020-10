Nieuwenhuijs: Bereiten Sie sich auf den "Neustart" vor

Exzessiver Stimulus, ein Nebenprodukt eines "undisziplinierten" Fiatgeldsystems, wird Probleme für unsere Wirtschaft sowie finanzielle Verzerrung verursachen. Und die einzige langfristige Lösung ist ein geldpolitischer "Neustart", bei dem die Wirtschaften einen neuen Goldstandard wiederaufnehmen, so meint Jan Nieuwenhuijs, Goldanalyst von The Gold Observer, laut Kitco News "Es gibt eine Menge Finanzblasen, exzessive Schuldenniveaus, steigende Ungleichheit, subjektive Risiken; all diese Nebenwirkungen eines Fiatstandards sind nicht das, was wir wirklich haben wollen und letztlich verzeichnen wir eine Menge geldpolitischer Instabilität. Das wird der Punkt sein, an dem wir zu einem Goldstandard zurückkehren müssen", erklärte er.Ein möglicher Goldstandard könnte mehrere Formen annehmen. "Es gibt mehrere Optionen für einen Goldstandard. Es gibt den klassischen Goldstandard, doch ebenfalls die Goldpreiszielsetzung der Zentralbanken", so Nieuwenhuijs. "Wenn es zu einer Goldpreiszielsetzung kommt, dann ist das Einzige, was Zentralbanken anpeilen, ein Goldpreisziel und das wäre ihre Geldpolitik."Ein derartiger Zielmechanismus unterscheidet sich von einem klassischen Goldstandard in der Hinsicht, dass er eine direkte Umwandlung von Fiatnoten zu Gold erlauben würde.© Redaktion GoldSeiten.de