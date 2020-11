Goldverkäufe der indischen Festsaison schwach

Indische Schmuckverkäufer verzeichnen derzeit vielleicht ihre schlechtesten Verkaufszahlen während der Festsaison seit 12 Jahren, so berichtet BNN Bloomberg . Die Pandemie mindert die Fähigkeit der Käufer, vor allem in Städten, Gold zu erwerben.Die Nachfrage steigt üblicherweise in den letzten drei Monaten des Jahres, wenn die größten Feste Indiens stattfinden. In diesem Jahr ist es wahrscheinlich, dass der Virusausbruch und das schwache Wirtschaftswachstum die Verkäufe unter die 194 Tonnen im letzten Jahr bringen wird, was der niedrigste, quartalsweise Wert seit 2008 wäre, so Chirag Sheth von Metals Focus Ltd."Wir werden einbeziehen müssen, dass es massive Arbeitslosigkeit gibt, vor allem bei Bürojobs, und somit die Nachfrage nicht da sein könnte", erklärte Sheth. "Ländliche Nachfrage ist stark und wir haben bereits Anzeichen dafür gesehen. Doch wird die Stärke der ländlichen Nachfrage in der Lage sein, den Verlust der städtischen Nachfrage wettzumachen? Wir denken nicht, dass dies der Fall sein wird.""In diesem Jahr, mit Ausnahme eines guten Monsuns, werden Preis und COVID die Stimmung beeinflussen, auch wenn wir erwarten, dass zumindest ein Teil angestauter Nachfrage hervortritt", erklärte P.R. Somasundaram vom World Gold Council.© Redaktion GoldSeiten.de