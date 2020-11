Fitch Solutions prognostiziert steigende Goldminenproduktion

Wie Mining Weekly berichtet, erwartet Fitch Solutions in den kommenden Jahren eine Steigerung der Goldproduktion der Bergbaubranche.Den Angaben zufolge rechne man mit einem Anstieg des Goldausstoßes von 106 Mio. Unzen im diesem Jahr auf 134 Mio. Unzen im Jahr 2029. Dies entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 2,5%. Von 2016 bis 2019 sei die Produktion im Schnitt um 1,2% pro Jahr gewachsen.Als Grund für die optimistische Prognose werden Fusionen großer Unternehmen der Bergbaubranche sowie bessere Preisvorhersagen für das Edelmetall genannt.Für China sagt Fitch bis 2029 einen jährlichen Zuwachs der Goldproduktion von im Schnitt nur noch 0,2% voraus. Für Australien liegt die Prognose bei +2,2%, für Russland bei +3,7%.Südafrikas jährlicher Ausstoß dürfte in diesem Jahr zunächst auf 2,98 Mio. Unzen sinken (2019: 3,17 Mio. Unzen), ab 2021 aber wieder zulegen und bis 2029 3,32 Mio. Unzen erreichen, heißt es in dem Artikel.Die Produktion der Goldminen der USA wird für 2020 auf 6,49 Mio. Unzen geschätzt und wird den Angaben zufolge bis 2029 auf 7,27 Mio. Unzen erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de