Kinross Gold wirklich noch bis 5,90 USD abwärts?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. konnte sich rückblickend zur vergangenen Analyse vom 26. Oktober nicht im Bereich von 7,85 bis 8,38 USD behaupten. Vielmehr drückten die Bären weiter auf den Kurs und sorgten mit der Aufgabe der Unterstützung bei 7,75 USD zunächst für weitere Verluste. Rein technisch erlaubt sich nunmehr und im Rahmen des erzeugten Verkaufssignals weiteres Rückschlagspotenzial bis zur nächsttieferen Unterstützung bei 5,90 USD, bevor sich ein nachhaltiger Stimmungsumschwung aufzeigen dürfte.Andernfalls könnte die Aktie mit einem schnellen Comeback über 7,85 USD positiv überraschen. In diesem Fall wäre dann vielmehr eine neuerliche Attacke in Richtung 9,42 USD bzw. dem zweistelligen Kursbereich denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.