Wolf Acquisition meldet Fusion mit Frontera Gold & CX One

Wolf Acquisition Corp. gab kürzlich bekannt, dass es eine bindende Fusionsvereinbarung mit Frontera Gold Inc. und CX One Inc. geschlossen hat, in deren Rahmen Frontera und CX One ein Reverse Takeover von Wolf durchführen werden.Nach Ende der Transaktion werden Frontera und CX One unter dem Namen Bald Eagle Gold Corp. Akquisitionen, Exploration und Entwicklung von Ressourcen durchführen. Das resultierende Unternehmen wird 50% des Hot-Springs-Vorkommens im Getchell-Goldtrend halten, das etwa 11.894 Hektar umfasst.Alle ausstehenden Aktien von Frontera werden gegen 3,5 Stammaktien des resultierenden Unternehmens getauscht werden; dasselbe gilt für die ausstehenden Wertpapiere von CX One auf einer Basis von 1:1.Es besteht keine Sicherheit, dass die Transaktion wie oben abgeschlossen werden wird. Ein voraussichtliches Enddatum ist noch nicht bekannt.© Redaktion MinenPortal.de