2021 wird heftig!

Ich kann es kaum erwarten, Abstand von der COVID-Berichterstattung zu nehmen. Ich habe eine Menge gelernt und vielen geholfen und dennoch bin ich erpicht darauf, zurück zu meiner Hauptarbeit zu kehren, die mit der Kultivierung von Widerstandsfähigkeit zu tun hat. Die Welt ist ein zunehmend instabiler Ort. Es ist absolut korrekt und richtig, dass die Menschen widerstandsfähiger werden sollten. Und das beginnt zu Hause; vielleicht sogar in Ihrem eigenen Garten.Wenn 2020 irgendetwas getan hat, dann das zu normalisieren, was einst als "abnormal" galt, indem offensichtlich gemacht wurde, dass die Systeme, von denen wir abhängen, verrottet und nicht in der Lage sind, sich selbst zu reparieren oder zu reformieren und somit fragiler sind, als wir dachten. Unser nationalen "Gesundheitsmanager" sind keine Führungspersonen und absolut nicht in der Lage, den Interessenskonflikten zu entkommen, die ihre Zungen sowie Herzen fesseln.Das politische System ist durch und durch korrupt und vollkommen uninteressiert an jeder Art von Selbstbeobachtung; geschweige denn Reform. Leute haben mir erzählt, dass dies die "fairste Wahl der jüngsten US-Geschichte war." Ich zeigte ihnen diesen Chart von Chicagos viertem Kongressdistrikt und bitte sie dann darum, mir hier die Fairness aufzuzeigen:Selbst wenn ich meine Augen zusammenkneife, kann ich sie nicht erkennen. Währenddessen ist die US-amerikanische Federal Reserve damit beschäftigt, die aktuelle Geldmenge - wie im Chart von M1 gezeigt - zum Explodieren zu bringen:Unglaublich! Als Erinnerung:"M1 ist die Geldmenge, die aus physischer Währung und Münzgeld, Sichteinlagen, Reiseschecks, andere nachprüfbare Einlagen, etc."Ein Blick auf die Veränderungen der Geldmenge M1 im Vergleich zu den letzten Jahren, macht das Ganze noch lächerlicher.