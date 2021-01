InFlaXL? Billionen (europäische Maßeinheit) von Biden?

Über 40.000.- USD pro BitCoin freuen das Portfolio und der Umstand, dass Teile dieses Preisanstieges auch Ausflüsse aus Gold waren (Long-Drops übrigens viel mehr als Shorts, also echte Verkäufe)war für unsere Indikatorausrüstung nun wahrlich keine Überraschung.Das *Kauf- / Aufstockungs-/ Boostsignal beim BitCoin stand in Übereinstimmung aller Indikatortypen, die wir konfigurieren im H4 und das *Verkaufs-/ Verdünuungs-oder Brems-/ Hedgesignal im Gold genauso. Kein Streß, H4 ist lange Vorwarnung.* Wir bremsen oder hedgen, andere Kunden von uns verkaufen auch, wie man es macht, spielt für das Signal keine Rolle, der Unterschied liegt in der Höhe der Transaktionsspesen. Bremsen/ Hedgen mit Futures (Gegengewichte bilden oder auflösen) oder CFDs ist ganz billig im Spread, viel billiger als einzelne Aktien zu kaufen, wieder zu verkaufen, einzelne Metallunzen zu verkaufen, wieder zu kaufen usw.Neues All-Time-High auch bei den Aktienindizes (hier der SPX 500)auch wenn erste, noch nicht gültige Vorwarnsignale hier schon Beachtung erfahren und ihre Bestätigung oder Derogation beobachtet wird.Beim Dax übrigens genau so:US- Non-farm Payrolls mit -140K vs. +112K Erwartung zeigen die neuen Hygieneprobleme und Sperrungen, die voll in die Daten schlugen. Die US- Non-farm Private Payrolls mit -95K vs. +100K Erwartung ebenso.Der seit der abgelaufenen Woche nun als nächster Präsident der USA bestätigte Joe Biden, welcher auch seit der abgelaufenen Woche für 2 Jahre über eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern verfügen wird, kann jetzt Gesetze durchbringen. Er hat solche in der abgelaufenen Woche angekündigt, Hilfsgesetze in "Trillion"-Höhe (Amerika verwendet die Milliarde nicht, daher sind unsere Milliarden dort Billionen und dortige Trillionen bei uns Billionen) aber Billionen sind eine Menge Geld und das könnte, käme es dazu, die echten Schließungsverluste im privatbanklichen Kreditgeldmultiplikator dann wirklich ausgleichen oder übertreffen.Es ist aber abzuwarten und genau zu beobachten. Die Verluste sind ist-jetzt-real und diese Ansage bislang nur ein Versprechen.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.