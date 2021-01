Gold und Silber - 2021 bringt neue Höchststände!

Was bevorzugen Sie, wenn Sie auf YouTube ein Video nach dem anderen durchstöbern? Lieber einen Werbespot der 30 Sekunden andauert, aber überspringbar ist oder einen der nur 5 Sekunden dauert, dafür aber nicht überspringbar ist? Um ehrlich zu sein, sind beide nur halb so schlimm, wie ein Goldpreis, der so vor sich hindümpelt. Weiterhin bewegt sich der Kurs im unteren Bereich des Korridors von 1966 $ und 1817 $, weshalb wir auch erwarten, dass der Kurs sich weiter nach unten bewegen wird.Wir lagen also nicht so falsch mit unserer eigentlichen Prognose fallender Preise. Letzte Woche schrieb ich, dass auch das massive Kapital, welches in Bitcoin einfließt, einen Einfluss auf die Edelmetallpreise haben wird.6 Millionen % Preissteigerung in den letzten 10 Jahren, haben einen Eindruck hinterlassen, auch bei einigen Anlegern die rein nach einem Inflationsschutz suchen. Ich bin in beiden Assetklassen investiert und finde auch weiterhin beide wichtig und werde in der kommenden Woche näher auf das Thema BTC und Gold eingehen.Zurück zum Gold und unserem primären Szenario.Um die Erwartung weiter fallender Preise zu bestätigen, muss der Preis aber zunächst mal die 1817 $ eindeutig hinter sich lassen. Danach ist auch das Unterbieten von 1767 $ zu erwarten. Mit 35% besteht ein alternativer Durchschuss nach oben und an den 1966 $ vorbei. Momentan ist der Kurs jedoch stabiler im unteren Bereich des benannten Rahmens.Es ist zu erwarten, dass sich der Goldpreis in einer Abwärtsbewegung befindet, die im Laufe der Zeit die 1817 $ und 1767 $ überwinden sollte. Dieses Szenario bleib intakt, solange der Preis sich unter 1966 hält.Kommen wir zum Silber. Die Bullen und Bären hatten die glorreiche Idee, ihre Kräfte im Tauziehen zu messen.Kräftig, wie beide aber nun einmal sind, muss das Tau dementsprechend stabil sein und ist tatsächlich aus Silber. Der Wettbewerb ist eng, aber es geht immer leicht hin und her. Wir setzen hier aber auf die Bullen, von denen wir glauben, dass sie den Silberkurs über 28,10 $ bringen.Erst knapp unter dem Widerstand von 29,24 $ trauen wir den Bären zu, genug Stärke gesammelt zu haben, um den Kurs wieder unter 25,12 $ zu ziehen und sogar unter die 23,63 $. Zu 35% könnten die Bullen aber auch alternativ den Kurs über 29,24 $ bringen und somit komplette Dominanz zeigen. Noch ist es aber ein weiter Weg bis dahin.Obwohl der Silberpreis knapp über der Unterstützung von 25,12 $ liegt, erwarten wir, dass er sich über 28,10 $ begibt und um 29 $ zu einer Korrektur ansetzt. Zusammengefasst sehen wir einen leicht anderen Verlauf beim Silber als bei Gold. Silber könnte nochmals kurzfristig ansteigen, bevor es dann in eine mittelfristige Korrektur übergeht.Am Ende dieser Korrekturen von Gold und Silber sehen wir langfristige Einstiegsmöglichkeiten, um Long Positionen zu hinterlegen. Im Verlauf von 2021 könnten die 2500 $ im Gold als auch die 45 $ - 50 $ die Unze im Silber gesehen werden. Deshalb dranbleiben, nicht schwach werden und seine Bestände an physischen Metallen beisammenhalten.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].